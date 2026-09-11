Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная
Оригинальный товар
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Полка
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%9 090 руб. 10 170 руб.
В наличии
Код товара: 574443
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 090 руб. -11%
10 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Полка
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
полка, инструкция, крепежи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х24х7
Вес, кг.
1.09
Описание товара Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная
Разумное использование пространства: угловые корзины Sense L не занимают много места при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L в черном цвете выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А. Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой пресной или водопроводной воды. Универсальный дизайн: аксессуары АМ. РМ коллекции Sense L спроектированы личной дизайн-студией бренда таким образом, чтобы органично вписываться в любой интерьер.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Полка
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
полка, инструкция, крепежи
Страна производитель
Китай
Разумное использование пространства: угловые корзины Sense L не занимают много места при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L в черном цвете выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А. Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой пресной или водопроводной воды. Универсальный дизайн: аксессуары АМ. РМ коллекции Sense L спроектированы личной дизайн-студией бренда таким образом, чтобы органично вписываться в любой интерьер.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная - стоимость товара 9090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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