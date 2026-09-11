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Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341522 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341522 черный

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Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341522 черный - фото 1
Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341522 черный - фото 2
Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341522 черный - фото 3
Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341522 черный - фото 4
Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341522 черный - фото 5
Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341522 черный - фото 6
Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341522 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
  • Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341522 черный - фото 1
  • Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341522 черный - фото 2
  • Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341522 черный - фото 3
  • Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341522 черный - фото 4
  • Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341522 черный - фото 5
  • Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341522 черный - фото 6
  • Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341522 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
18 290 руб.  19 710 руб. 
Начислим 1098 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574425
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341522 черный
18 290 руб. -7%
19 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
16х12х10
Вес, г.
843

Описание товара Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341522 черный

Аксессуары Inspire V2.0 – великолепный образец минималистичного дизайна. Теперь и в трендовом черном цвете. Удивительная деталь - отделение для хранения в держателе для туалетной бумаги с полочкой. Оно идеально подойдет для хранения необходимых мелочей. Продуманный дизайн и матовое покрытие придают аксессуарам по-настоящему изысканный вид. Коллекция аксессуаров Inspire V2.0 максимально наполнена и идеально подойдет для завершенного образа ванной комнаты.

Отзывы о товаре Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341522 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Аксессуары Inspire V2.0 – великолепный образец минималистичного дизайна. Теперь и в трендовом черном цвете. Удивительная деталь - отделение для хранения в держателе для туалетной бумаги с полочкой. Оно идеально подойдет для хранения необходимых мелочей. Продуманный дизайн и матовое покрытие придают аксессуарам по-настоящему изысканный вид. Коллекция аксессуаров Inspire V2.0 максимально наполнена и идеально подойдет для завершенного образа ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341522 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 18290 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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