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Двойной стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A343422 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Двойной стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A343422 черный

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Двойной стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A343422 черный - фото 1
Двойной стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A343422 черный - фото 2
Двойной стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A343422 черный - фото 3
Двойной стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A343422 черный - фото 4
Двойной стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A343422 черный - фото 5
Двойной стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A343422 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стакан
Установка (монтаж)
настенный
  • Двойной стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A343422 черный - фото 1
  • Двойной стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A343422 черный - фото 2
  • Двойной стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A343422 черный - фото 3
  • Двойной стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A343422 черный - фото 4
  • Двойной стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A343422 черный - фото 5
  • Двойной стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A343422 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
13 690 руб.  14 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 574422
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Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Стакан
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
18х12х9
Вес, кг.
1.03

Описание товара Двойной стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A343422 черный

Аксессуары Inspire V2.0 – великолепный образец минималистичного дизайна. Теперь и в трендовом черном цвете. Скругленные по краям формы и стильные элементы из ультратонкого сверхпрочного стекла напоминают современные смартфоны внешне и тактильно. Продуманный дизайн, удивительные детали и матовое покрытие придают аксессуарам по-настоящему изысканный вид. Коллекция аксессуаров Inspire V2.0 максимально наполнена и идеально подойдет для завершенного образа ванной комнаты.

Отзывы о товаре Двойной стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A343422 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Стакан
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Аксессуары Inspire V2.0 – великолепный образец минималистичного дизайна. Теперь и в трендовом черном цвете. Скругленные по краям формы и стильные элементы из ультратонкого сверхпрочного стекла напоминают современные смартфоны внешне и тактильно. Продуманный дизайн, удивительные детали и матовое покрытие придают аксессуарам по-настоящему изысканный вид. Коллекция аксессуаров Inspire V2.0 максимально наполнена и идеально подойдет для завершенного образа ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Двойной стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A343422 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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