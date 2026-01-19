Двойной крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35622 черный
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Коллекция Inspire 2.0
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В наличииЦена 27 190 руб. 36 630 руб.6798 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A02500 хром
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В наличииЦена 107 090 руб. 115 020 руб.26773 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Inspire 2.0 F0750A400 хром
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В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром
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В наличииЦена 5 790 руб. 6 300 руб.1448 руб. в СплитДержатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32300 хром
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В наличииЦена 5 090 руб. 5 580 руб.1273 руб. в СплитДвойной крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35600 хром
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В наличииЦена 16 090 руб.4023 руб. в СплитДержатель для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32600 хром
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В наличииЦена 6 190 руб.1548 руб. в СплитМыльница AM.PM Inspire 2.0 A50A34200 хром
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В наличииЦена 11 390 руб.2848 руб. в СплитЕршик подвесной AM.PM Inspire 2.0 A50A33400 хром
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В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитКольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34400 хром
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В наличииЦена 8 890 руб. 11 250 руб.2223 руб. в СплитПланка с крючками AM.PM Inspire 2.0 A50A35900 хром
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В наличииЦена 5 890 руб. 6 480 руб.1473 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM Inspire 2.0 A50A34100 хром
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В наличииЦена 11 890 руб. 12 870 руб.2973 руб. в СплитДержатель для стаканчиков AM.PM Inspire 2.0 A50A343400 хром
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В наличииЦена 2 990 руб. 4 140 руб.748 руб. в СплитКрючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35800 хром
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В наличииЦена 54 290 руб. 58 410 руб.13573 руб. в СплитБиде подвесное AM.PM Inspire 2.0 C50A3411WH белый
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В наличииЦена 14 990 руб. 16 200 руб.3748 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A...
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В наличииЦена 37 790 руб.9448 руб. в СплитСмеситель для раковины сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хро...
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В наличииЦена 3 190 руб. 4 140 руб.798 руб. в СплитКрючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром
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В наличииЦена 148 390 руб. 159 390 руб.37098 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003...
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В наличииЦена 166 790 руб. 179 100 руб.41698 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203...
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В наличииЦена 6 590 руб. 8 370 руб.1648 руб. в СплитДвойной крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35622 черный
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В наличииЦена 18 290 руб. 19 710 руб.4573 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A...
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В наличииЦена 6 490 руб. 7 110 руб.1623 руб. в СплитДержатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32322 черный
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В наличииЦена 6 890 руб.1723 руб. в СплитКольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34422 черный
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В наличииЦена 3 490 руб. 4 770 руб.873 руб. в СплитКрючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный
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В наличииЦена 11 390 руб. 12 330 руб.2848 руб. в СплитНабор крючков для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35922 черный
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Характеристики
Описание товара Двойной крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35622 черный
Аксессуары для ванной комнаты AM.PM представляют собой изысканное сочетание функциональности и стиля, которое идеально впишется в современный интерьер. Изготовленные в Германии, эти аксессуары отличаются высоким качеством и продуманным дизайном. Их компактные размеры — ширина 14 см и высота 3 см — позволяют легко интегрировать их в любое пространство, не занимая при этом лишнего места. Вес аксессуаров составляет всего 0,307 кг, что упрощает их установку и использование. Они предназначены для настенного монтажа, что обеспечивает удобство и экономию пространства. Современный стиль аксессуаров подчеркивается элегантной черной фурнитурой, которая добавляет интерьеру ванной комнаты изысканности и утонченности. Аксессуары от бренда AM.PM — это выбор тех, кто ценит качество и стиль, стремясь создать уникальную и комфортную атмосферу в своем доме.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
класнейшая вешалка, удобна, выглядит на все 100, проста в монтаже, весь крепеж скрытый
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие крючки! Красивые и монтируются легко.
Достоинства:
Комментарий:
У нас много от данного бренда уже применено в ванной комнате. Качество на высоте!
Достоинства:
Комментарий:
Качество топ ⬆ , заказала 10 шт за 30 т и не жалею! Рекомендую ! Лучше один раз купить качественную вещь и потом любоваться и радоваться всегда.
Достоинства:
Комментарий:
Мощный крючок, единственное не нравится надпись Бренда, без нее было бы лучше
Достоинства:
Комментарий:
отлично были упакованы, все в ценности и сохранности. пока не крепились.
Достоинства:
Комментарий:
Это самый красивый крючок из всех, которые я видела качество на высоте!!!
Достоинства:
Комментарий:
Подойдет как для халатов, так и полотенец, можно несколько полотенец повесить, рекомендую
Отзывы о товаре Двойной крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35622 черный
Достоинства:
Комментарий:
класнейшая вешалка, удобна, выглядит на все 100, проста в монтаже, весь крепеж скрытый
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие крючки! Красивые и монтируются легко.
Достоинства:
Комментарий:
У нас много от данного бренда уже применено в ванной комнате. Качество на высоте!
Достоинства:
Комментарий:
Качество топ ⬆ , заказала 10 шт за 30 т и не жалею! Рекомендую ! Лучше один раз купить качественную вещь и потом любоваться и радоваться всегда.
Достоинства:
Комментарий:
Мощный крючок, единственное не нравится надпись Бренда, без нее было бы лучше
Достоинства:
Комментарий:
отлично были упакованы, все в ценности и сохранности. пока не крепились.
Достоинства:
Комментарий:
Это самый красивый крючок из всех, которые я видела качество на высоте!!!
Достоинства:
Комментарий:
Подойдет как для халатов, так и полотенец, можно несколько полотенец повесить, рекомендую