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Ремешок нейлоновый Red Line для Apple watch – 42-44 mm (S3/S4/S5 SE/S6/S7/S8), белый УТ000032932 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ремешок нейлоновый Red Line для Apple watch – 42-44 mm (S3/S4/S5 SE/S6/S7/S8), белый УТ000032932

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Ремешок нейлоновый Red Line для Apple watch – 42-44 mm (S3/S4/S5 SE/S6/S7/S8), белый УТ000032932
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
нейлон
Совместимость
для Apple watch 42-44 мм
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
290 руб.  720 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574312
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ремешок нейлоновый Red Line для Apple watch – 42-44 mm (S3/S4/S5 SE/S6/S7/S8), белый УТ000032932
290 руб. -60%
720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
нейлон
Совместимость
для Apple watch 42-44 мм
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х6х3
Вес, г.
30

Описание товара Ремешок нейлоновый Red Line для Apple watch – 42-44 mm (S3/S4/S5 SE/S6/S7/S8), белый УТ000032932

Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов RED LINE предлагают стильное и удобное решение для владельцев Apple Watch 42-44 мм. Ремешок, выполненный из высококачественного нейлона, обеспечивает прочность и долговечность, сохраняя при этом легкость и комфорт при ежедневном ношении. Белый цвет ремешка добавляет элегантности вашему устройству, идеально сочетаясь с любым стилем одежды — от спортивного до делового. Известный своим вниманием к деталям, бренд Red Line гарантирует, что аксессуар будет безупречно выполнять свою функцию, обеспечивая надежную фиксацию ваших умных часов на запястье. Этот ремешок — идеальный выбор для тех, кто ценит функциональность, стиль и комфорт.

Отзывы о товаре Ремешок нейлоновый Red Line для Apple watch – 42-44 mm (S3/S4/S5 SE/S6/S7/S8), белый УТ000032932




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
нейлон
Совместимость
для Apple watch 42-44 мм
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов RED LINE предлагают стильное и удобное решение для владельцев Apple Watch 42-44 мм. Ремешок, выполненный из высококачественного нейлона, обеспечивает прочность и долговечность, сохраняя при этом легкость и комфорт при ежедневном ношении. Белый цвет ремешка добавляет элегантности вашему устройству, идеально сочетаясь с любым стилем одежды — от спортивного до делового. Известный своим вниманием к деталям, бренд Red Line гарантирует, что аксессуар будет безупречно выполнять свою функцию, обеспечивая надежную фиксацию ваших умных часов на запястье. Этот ремешок — идеальный выбор для тех, кто ценит функциональность, стиль и комфорт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ремешок нейлоновый Red Line для Apple watch – 42-44 mm (S3/S4/S5 SE/S6/S7/S8), белый УТ000032932 - купить по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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