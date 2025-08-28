Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T6530NBEG 65W 2xType C + USB, черное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
3
Количество USB-A
1
Количество USB-C
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 567058
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
3
Количество USB-A
1
Количество USB-C
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
9
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х3
Вес, г.
44
Описание товара Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T6530NBEG 65W 2xType C + USB, черное
Заряжайте самые разные устройства — от наушников до ноутбуков — на оптимальной для них скорости. Оцените идеальное время зарядки для своих устройств.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
3
Количество USB-A
1
Количество USB-C
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
9
Развернуть
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Заряжайте самые разные устройства — от наушников до ноутбуков — на оптимальной для них скорости. Оцените идеальное время зарядки для своих устройств.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Достоинства:
Комментарий:
Устройством очень доволен, рекомендую. Заряжает и телефон в режиме \"Очень быстрая зарядка\", и ноутбук.
Достоинства:
Комментарий:
Работает супер быстрая зарядка 2.0. Главное её в самом телефоне Самсунг включить чтобы была такая быстрая зарядка.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл запечатанный в оригинальной упаковке с двумя прозрачными пломбами. Производство - Вьетнам. Цена очень хорошая, дешевле и быстрее не видел. При подключении s24+ через провод, шедший в комплекте с телефоном - \"очень быстрая зарядка\". Проводники внутри кабеля конечно не на 3 А, больше относится к классу для передачи информации. Попробую с другим проводом, позже отпишусь. Думаю будет \"сверхбыстрая зарядка\". Но этот режим нужен, когда совсем быстро нужно, использую крайне редко, т. К. аккум берегу.
Достоинства:
Комментарий:
вроде бы настоящий. Всё проверил что мог. но коробка вскрывалась много раз. это и настораживает.
Достоинства:
Комментарий:
Зарядник супер! Беру второй (первый отдал дочери). Нагрев слабый, мощность выдает как заявлено.
Достоинства:
Комментарий:
Лучшая цена за оригинальный блок. Заряжает с25 ультра как надо (быстрая зарядка 2.0 работает)
Достоинства:
Комментарий:
это оригинальный блок питания Samsung! работает как надо. все параметры выдает точно!
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T6530NBEG 65W 2xType C + USB, черное - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T6530NBEG 65W 2xType C + USB, черное
Достоинства:
Комментарий:
Устройством очень доволен, рекомендую. Заряжает и телефон в режиме \"Очень быстрая зарядка\", и ноутбук.
Достоинства:
Комментарий:
Работает супер быстрая зарядка 2.0. Главное её в самом телефоне Самсунг включить чтобы была такая быстрая зарядка.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл запечатанный в оригинальной упаковке с двумя прозрачными пломбами. Производство - Вьетнам. Цена очень хорошая, дешевле и быстрее не видел. При подключении s24+ через провод, шедший в комплекте с телефоном - \"очень быстрая зарядка\". Проводники внутри кабеля конечно не на 3 А, больше относится к классу для передачи информации. Попробую с другим проводом, позже отпишусь. Думаю будет \"сверхбыстрая зарядка\". Но этот режим нужен, когда совсем быстро нужно, использую крайне редко, т. К. аккум берегу.
Достоинства:
Комментарий:
вроде бы настоящий. Всё проверил что мог. но коробка вскрывалась много раз. это и настораживает.
Достоинства:
Комментарий:
Зарядник супер! Беру второй (первый отдал дочери). Нагрев слабый, мощность выдает как заявлено.
Достоинства:
Комментарий:
Лучшая цена за оригинальный блок. Заряжает с25 ультра как надо (быстрая зарядка 2.0 работает)
Достоинства:
Комментарий:
это оригинальный блок питания Samsung! работает как надо. все параметры выдает точно!