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Сетевое зарядное устройство SAMSUNG EP-TA800XBEGRU, USB type-C, 3A, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство SAMSUNG EP-TA800XBEGRU, USB type-C, 3A, черный

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Сетевое зарядное устройство SAMSUNG EP-TA800XBEGRU, USB type-C, 3A, черный - фото 1
Сетевое зарядное устройство SAMSUNG EP-TA800XBEGRU, USB type-C, 3A, черный - фото 2
Сетевое зарядное устройство SAMSUNG EP-TA800XBEGRU, USB type-C, 3A, черный - фото 3
Сетевое зарядное устройство SAMSUNG EP-TA800XBEGRU, USB type-C, 3A, черный - фото 4
Сетевое зарядное устройство SAMSUNG EP-TA800XBEGRU, USB type-C, 3A, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
3.3
  • Сетевое зарядное устройство SAMSUNG EP-TA800XBEGRU, USB type-C, 3A, черный - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство SAMSUNG EP-TA800XBEGRU, USB type-C, 3A, черный - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство SAMSUNG EP-TA800XBEGRU, USB type-C, 3A, черный - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство SAMSUNG EP-TA800XBEGRU, USB type-C, 3A, черный - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство SAMSUNG EP-TA800XBEGRU, USB type-C, 3A, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266597
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
3.3
Выходное напряжение (макс), В
9
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х4
Вес, г.
100

Описание товара Сетевое зарядное устройство SAMSUNG EP-TA800XBEGRU, USB type-C, 3A, черный

Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800XBEGRU в классическом черном корпусе из пластика поставляется вместе с метровым сетевым кабелем. Благодаря разборной конструкции его удобно хранить и переносить. В конфигурации модели предусмотрен 1 разъем USB Type C. При максимальном показателе пропускного тока 3000 мА аксессуар быстро пополняет заряд аккумулятора смартфона или планшета, смарт-часов или фитнес-браслета. Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800XBEGRU дополнен опцией быстрого пополнения энергоресурса Adaptive Fast Charging и Power Delivery.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство SAMSUNG EP-TA800XBEGRU, USB type-C, 3A, черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
3.3
Выходное напряжение (макс), В
9
Развернуть
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800XBEGRU в классическом черном корпусе из пластика поставляется вместе с метровым сетевым кабелем. Благодаря разборной конструкции его удобно хранить и переносить. В конфигурации модели предусмотрен 1 разъем USB Type C. При максимальном показателе пропускного тока 3000 мА аксессуар быстро пополняет заряд аккумулятора смартфона или планшета, смарт-часов или фитнес-браслета. Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800XBEGRU дополнен опцией быстрого пополнения энергоресурса Adaptive Fast Charging и Power Delivery.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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