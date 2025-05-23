Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Труборез
Материал рукояти
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%1 320 руб. 1 580 руб.
В наличии
Код товара: 565292
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 320 руб. -16%
1 580 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Труборез
Материал рукояти
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х3
Вес, г.
320
Описание товара Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38
Высокоскоростной труборез по пластиковым трубам KRAFTOOL Expert-38 до 38 мм 23381-38_z01 применяется для резки металлопластиковых труб при проведении ремонтных работ таких как монтаж и демонтаж трубопроводных и отопительных систем.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитСтрубцина G-образная,300 мм Сибртех
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитСтрубцина F-образная, 100x400мм, кованая Denzel (20471)
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитМонтировка-лом Kraftool 21807-90_z01, 900 / 19 мм, монтажный лом
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитКувалда KRAFTOOL Fiberglass, 1.5 кг, (2008-1.5)
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитУсиленный литой заклёпочник ЗУБР П-700 31192_z01, 2,4 - 4,8 мм
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитКувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-3, 3 к...
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитАвтоматический кернер ЗУБР 21420-10, 105 мм
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитАвтоматический кернер ЗУБР 21420-12, 125 мм
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитЗаклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-...
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитЛевые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитПравые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-R, 250 мм
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитКованая кувалда ЗУБР 20112-3, 450 мм, 3 кг
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Труборез
Материал рукояти
металл
Страна производитель
Китай
Высокоскоростной труборез по пластиковым трубам KRAFTOOL Expert-38 до 38 мм 23381-38_z01 применяется для резки металлопластиковых труб при проведении ремонтных работ таких как монтаж и демонтаж трубопроводных и отопительных систем.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
Хороший труборез, режет трубу как масло!
Достоинства:
Комментарий:
ножницы хорошие, но 150 баллов за отзыв в течении 5 дней я не успел и их не дали это просто издевательство.
Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1320 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38
Достоинства:
Комментарий:
Хороший труборез, режет трубу как масло!
Достоинства:
Комментарий:
ножницы хорошие, но 150 баллов за отзыв в течении 5 дней я не успел и их не дали это просто издевательство.