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Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38

2 Отзывы
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Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 1
Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 2
Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 3
Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 4
Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 5
Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 6
Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 7
Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 8
Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 9
Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 10
Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 11
Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 12
Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 13
Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 14
Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Труборез
Материал рукояти
металл
  • Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 1
  • Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 2
  • Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 3
  • Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 4
  • Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 5
  • Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 6
  • Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 7
  • Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 8
  • Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 9
  • Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 10
  • Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 11
  • Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 12
  • Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 13
  • Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 14
  • Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
1 320 руб.  1 580 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565292
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38
1 320 руб. -16%
1 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Труборез
Материал рукояти
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х3
Вес, г.
320

Описание товара Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38

Высокоскоростной труборез по пластиковым трубам KRAFTOOL Expert-38 до 38 мм 23381-38_z01 применяется для резки металлопластиковых труб при проведении ремонтных работ таких как монтаж и демонтаж трубопроводных и отопительных систем.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший труборез, режет трубу как масло!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Mthimanonexussevengestaltsizes

Достоинства:


Комментарий:
ножницы хорошие, но 150 баллов за отзыв в течении 5 дней я не успел и их не дали это просто издевательство.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Труборез
Материал рукояти
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Высокоскоростной труборез по пластиковым трубам KRAFTOOL Expert-38 до 38 мм 23381-38_z01 применяется для резки металлопластиковых труб при проведении ремонтных работ таких как монтаж и демонтаж трубопроводных и отопительных систем.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший труборез, режет трубу как масло!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Mthimanonexussevengestaltsizes

Достоинства:


Комментарий:
ножницы хорошие, но 150 баллов за отзыв в течении 5 дней я не успел и их не дали это просто издевательство.


Труборез высокоскоростной по металлопластиковым и пластиковым трубам KRAFTOOL EXPERT до 38мм 23381-38 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1320 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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