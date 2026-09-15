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Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Samsung Galaxy M33 черная рамка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Samsung Galaxy M33 черная рамка

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Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Samsung Galaxy M33 черная рамка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
310 руб.  720 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565051
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Samsung Galaxy M33 черная рамка
310 руб. -57%
720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy M33
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Samsung Galaxy M33 черная рамка

Защитные стекла и плёнки для телефонов от бренда BoraSCO представляют собой идеальное сочетание высокой прочности и минимальной толщины для надежной защиты экрана вашего устройства. Эти аксессуары созданы с учетом всех современных требований к безопасности и функциональности. С толщиной всего 0,26 мм, защитные стекла BoraSCO практически не ощутимы на экране, сохраняя первозданную чувствительность сенсора и четкость изображения. В то же время они обеспечивают максимальную защиту благодаря высокой степени твердости 9, что делает их устойчивыми к царапинам, ударам и другим повреждениям в повседневной эксплуатации. При нанесении на экран эти защитные стекла обеспечивают кристально чистую видимость без искажений и бликов, гарантируя комфортное использование устройства при любом освещении. Кроме того, фирменное качество BoraSCO гарантирует легкость установки и отсутствие пузырей благодаря специальному клеевому слою. Выбирая защитные стекла и плёнки от BoraSCO, вы получаете высоконадежное решение, которое сохраняет функциональность и внешний вид вашего устройства, продлевая срок его эксплуатации.

Отзывы о товаре Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Samsung Galaxy M33 черная рамка




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy M33
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и плёнки для телефонов от бренда BoraSCO представляют собой идеальное сочетание высокой прочности и минимальной толщины для надежной защиты экрана вашего устройства. Эти аксессуары созданы с учетом всех современных требований к безопасности и функциональности. С толщиной всего 0,26 мм, защитные стекла BoraSCO практически не ощутимы на экране, сохраняя первозданную чувствительность сенсора и четкость изображения. В то же время они обеспечивают максимальную защиту благодаря высокой степени твердости 9, что делает их устойчивыми к царапинам, ударам и другим повреждениям в повседневной эксплуатации. При нанесении на экран эти защитные стекла обеспечивают кристально чистую видимость без искажений и бликов, гарантируя комфортное использование устройства при любом освещении. Кроме того, фирменное качество BoraSCO гарантирует легкость установки и отсутствие пузырей благодаря специальному клеевому слою. Выбирая защитные стекла и плёнки от BoraSCO, вы получаете высоконадежное решение, которое сохраняет функциональность и внешний вид вашего устройства, продлевая срок его эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Samsung Galaxy M33 черная рамка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 310 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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