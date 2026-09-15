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Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Camon 19 Neo черная рамка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Camon 19 Neo черная рамка

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Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Camon 19 Neo черная рамка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
310 руб.  720 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565049
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Camon 19 Neo черная рамка
310 руб. -57%
720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Tecno Camon 19 Neo
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
20

Описание товара Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Camon 19 Neo черная рамка

Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO — это надежное решение для тех, кто заботится о безопасности экрана своего устройства. Изготовленные с применением новейших технологий, эти защитные стекла обеспечивают высокую степень защиты от царапин и повреждений. С толщиной всего 0.26 мм и твердыстью уровня 9, стекла BoraSCO являются оптимальным выбором для сохранения первозданного вида вашего экрана, не влияя на чувствительность сенсора и качество изображения. Эти защитные элементы идеально адаптированы для использования на экранах различных мобильных устройств, что делает их универсальными и практичными. Бренд BoraSCO славится своей безупречной репутацией в области производства аксессуаров для телефонов, и защитные стекла — не исключение. Они легко устанавливаются, не оставляя пузырей, и обеспечивают кристально чистую видимость благодаря высокой прозрачности. Выбирая защитные стекла от BoraSCO, вы инвестируете в долговечность и надежность, получая уверенность в том, что экран вашего устройства защищен в любых условиях.

Отзывы о товаре Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Camon 19 Neo черная рамка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Tecno Camon 19 Neo
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO — это надежное решение для тех, кто заботится о безопасности экрана своего устройства. Изготовленные с применением новейших технологий, эти защитные стекла обеспечивают высокую степень защиты от царапин и повреждений. С толщиной всего 0.26 мм и твердыстью уровня 9, стекла BoraSCO являются оптимальным выбором для сохранения первозданного вида вашего экрана, не влияя на чувствительность сенсора и качество изображения. Эти защитные элементы идеально адаптированы для использования на экранах различных мобильных устройств, что делает их универсальными и практичными. Бренд BoraSCO славится своей безупречной репутацией в области производства аксессуаров для телефонов, и защитные стекла — не исключение. Они легко устанавливаются, не оставляя пузырей, и обеспечивают кристально чистую видимость благодаря высокой прозрачности. Выбирая защитные стекла от BoraSCO, вы инвестируете в долговечность и надежность, получая уверенность в том, что экран вашего устройства защищен в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Camon 19 Neo черная рамка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 310 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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