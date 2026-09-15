Сливной трап AlcaPlast APV26 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трапы
Тип комплектующей
трап
Цвет
серебристый, хром
Комплектация
корпус сливного трапа с боковым подключением к стоку ?50 мм, горловина сливного трапа 105?105 мм, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор – мокрый, комплект прокладок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 562480
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трапы
Тип комплектующей
трап
Цвет
серебристый, хром
Комплектация
корпус сливного трапа с боковым подключением к стоку ?50 мм, горловина сливного трапа 105?105 мм, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор – мокрый, комплект прокладок
Поверхность
глянцевая
Материал изделия
нержавеющая сталь
Длина, м
0.22
Габариты
250x100x190 мм
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
25х19х10
Вес, г.
270
Описание товара Сливной трап AlcaPlast APV26 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый
Трап для душа AlcaPlast длиной 0,22 м — практичная сантехническая комплектующая для организации душевой зоны. Серебристый хромированный цвет придаёт изделию аккуратный современный вид и легко вписывается в интерьер. Компактная длина помогает рационально использовать пространство.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Трапы
Тип комплектующей
трап
Цвет
серебристый, хром
Комплектация
корпус сливного трапа с боковым подключением к стоку ?50 мм, горловина сливного трапа 105?105 мм, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор – мокрый, комплект прокладок
Поверхность
глянцевая
Материал изделия
нержавеющая сталь
Длина, м
0.22
Габариты
250x100x190 мм
Страна производитель
Чехия
Трап для душа AlcaPlast длиной 0,22 м — практичная сантехническая комплектующая для организации душевой зоны. Серебристый хромированный цвет придаёт изделию аккуратный современный вид и легко вписывается в интерьер. Компактная длина помогает рационально использовать пространство.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Сливной трап AlcaPlast APV26 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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