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Сливной трап AlcaPlast APV1 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сливной трап AlcaPlast APV1 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый

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Сливной трап AlcaPlast APV1 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый - фото 1
Сливной трап AlcaPlast APV1 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый - фото 2
Сливной трап AlcaPlast APV1 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый - фото 3
Сливной трап AlcaPlast APV1 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трапы
  • Сливной трап AlcaPlast APV1 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый - фото 1
  • Сливной трап AlcaPlast APV1 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый - фото 2
  • Сливной трап AlcaPlast APV1 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый - фото 3
  • Сливной трап AlcaPlast APV1 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 562478
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Характеристики

Бренд
AlcaPlast
Тип товара
Трапы
Размеры в упаковке, см
35х17х15
Вес, г.
640

Описание товара Сливной трап AlcaPlast APV1 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый

Сливной трап 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый. Решетка из нержавеющей стали 102?102?5 мм. Регулируемая по высоте горловина 9–95 мм. Изоляционный воротник для удобного монтажа гидроизоляции пола. Боковое подключение к канализационному стоку ?50 мм. Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы. Мокрый гидрозатвор надежно защищает от проникновения запаха из канализации. Совместимость с другими составными частями сливного трапа, включительно мокрого, сухого и комбинированного гидрозатвора SMART

Отзывы о товаре Сливной трап AlcaPlast APV1 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый




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Характеристики
Бренд
AlcaPlast
Тип товара
Трапы
Описание
Сливной трап 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый. Решетка из нержавеющей стали 102?102?5 мм. Регулируемая по высоте горловина 9–95 мм. Изоляционный воротник для удобного монтажа гидроизоляции пола. Боковое подключение к канализационному стоку ?50 мм. Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы. Мокрый гидрозатвор надежно защищает от проникновения запаха из канализации. Совместимость с другими составными частями сливного трапа, включительно мокрого, сухого и комбинированного гидрозатвора SMART
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сливной трап AlcaPlast APV1 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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