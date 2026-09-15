Чехол BoraSCO Silicone Case матовый для Realme C35 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Realme C35
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-73%280 руб. 1 020 руб.
В наличии
Код товара: 559820
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
280 руб. -73%
1 020 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Realme C35
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
20
Описание товара Чехол BoraSCO Silicone Case матовый для Realme C35 черный
Чехлы для телефонов BoraSCO - это стильное и надежное решение для защиты вашего устройства. Бренд BoraSCO известен своим вниманием к качеству и функциональности, что прекрасно отражено в их черных силиконовых бамперах. Каждый чехол выполнен из высококачественного силикона, который обеспечивает превосходную амортизацию и защиту от ударов и царапин. Благодаря своему универсальному черному цвету, чехол выгодно подчеркнет элегантность и стиль вашего смартфона, идеально сочетаясь с любым образом. Эргономичный дизайн обеспечивает удобный доступ ко всем кнопкам и разъемам, не ограничивая функциональность телефона. Чехлы BoraSCO - это безупречное сочетание стиля и надежности, созданное для тех, кто ценит качество и долговечность.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 270 руб. 970 руб.68 руб. в СплитЧехол Red Line для iPhone 14 Plus, синий, с микрофиброй
-
В наличииЦена 270 руб. 980 руб.68 руб. в СплитЧехол BoraSCO Sillicone Case матовый для Redmi 9 черный
-
В наличииЦена 280 руб. 1 000 руб.70 руб. в СплитЧехол Deppa Gel для Samsung Galaxy S22+, прозрачный 88220
-
В наличииЦена 300 руб. 1 060 руб.75 руб. в СплитКлип-кейс PERO силикон для Tecno Camon 19 Neo прозрачный усиленн...
-
В наличииЦена 310 руб. 440 руб.78 руб. в СплитЧехол клип-кейс PERO LIQUID SILICONE для Apple iPhone 12/12 Pro ...
-
В наличииЦена 330 руб. 460 руб.83 руб. в СплитЧехол BoraSCO Microfiber Case для Xiaomi Redmi Note 9t черный
-
В наличииЦена 340 руб. 470 руб.85 руб. в СплитЧехол BoraSCO Book Case для Realme C33 зеленый опал
-
В наличииЦена 350 руб. 490 руб.88 руб. в СплитЧехол-книжка WELLMADE для Xiaomi Redmi A2+ синий
-
В наличииЦена 350 руб. 480 руб.88 руб. в СплитЧехол BoraSCO Microfiber Case для Samsung Galaxy A23 синий
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитЧехол защитный Red Line Ultimate для Xiaomi Redmi Note 10s, черн...
-
В наличииЦена 360 руб. 500 руб.90 руб. в СплитЧехол защитный LuxCase для Samsung Galaxy A23 4G TPU 1.1mm Trans...
-
В наличииЦена 360 руб. 500 руб.90 руб. в СплитЧехол Neypo для APPLE iPhone 14 Pro Max Silicone Cover Hard Whit...
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Realme C35
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Чехлы для телефонов BoraSCO - это стильное и надежное решение для защиты вашего устройства. Бренд BoraSCO известен своим вниманием к качеству и функциональности, что прекрасно отражено в их черных силиконовых бамперах. Каждый чехол выполнен из высококачественного силикона, который обеспечивает превосходную амортизацию и защиту от ударов и царапин. Благодаря своему универсальному черному цвету, чехол выгодно подчеркнет элегантность и стиль вашего смартфона, идеально сочетаясь с любым образом. Эргономичный дизайн обеспечивает удобный доступ ко всем кнопкам и разъемам, не ограничивая функциональность телефона. Чехлы BoraSCO - это безупречное сочетание стиля и надежности, созданное для тех, кто ценит качество и долговечность.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Чехол BoraSCO Silicone Case матовый для Realme C35 черный - стоимость товара 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чехол BoraSCO Silicone Case матовый для Realme C35 черный