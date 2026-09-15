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Чехол BoraSCO Microfiber Case для Samsung Galaxy A23 синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол BoraSCO Microfiber Case для Samsung Galaxy A23 синий

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Чехол BoraSCO Microfiber Case для Samsung Galaxy A23 синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A23
Цвет
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
350 руб.  480 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 559788
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Чехол BoraSCO Microfiber Case для Samsung Galaxy A23 синий
350 руб. -27%
480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A23
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
20

Описание товара Чехол BoraSCO Microfiber Case для Samsung Galaxy A23 синий

Чехлы для телефонов BoraSCO — это идеальное сочетание стиля и надежной защиты для вашего устройства. Изготовленные из высококачественного силикона, эти бамперы обеспечивают превосходное поглощение ударов, защищая телефон от повреждений при случайных падениях и ударах. Яркий синий цвет придаст вашему устройству элегантный и современный вид, выделяя его среди множества однотипных аксессуаров. Чехлы BoraSCO легко надеваются и плотно обхватывают контуры телефона, сохраняя доступ ко всем важным портам и кнопкам. Выбирая BoraSCO, вы выбираете качество и стиль, которые подчеркнут вашу индивидуальность.



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Чехол BoraSCO Microfiber Case для Samsung Galaxy A23 синий




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A23
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Чехлы для телефонов BoraSCO — это идеальное сочетание стиля и надежной защиты для вашего устройства. Изготовленные из высококачественного силикона, эти бамперы обеспечивают превосходное поглощение ударов, защищая телефон от повреждений при случайных падениях и ударах. Яркий синий цвет придаст вашему устройству элегантный и современный вид, выделяя его среди множества однотипных аксессуаров. Чехлы BoraSCO легко надеваются и плотно обхватывают контуры телефона, сохраняя доступ ко всем важным портам и кнопкам. Выбирая BoraSCO, вы выбираете качество и стиль, которые подчеркнут вашу индивидуальность.


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол BoraSCO Microfiber Case для Samsung Galaxy A23 синий - данный товар вы можете купить по цене 350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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