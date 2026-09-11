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Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, бежевое (532541) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, бежевое (532541)

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Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, бежевое (532541) - фото 1
Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, бежевое (532541) - фото 2
Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, бежевое (532541) - фото 3
Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, бежевое (532541) - фото 4
Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, бежевое (532541) - фото 5
Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, бежевое (532541) - фото 6
Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, бежевое (532541) - фото 7
Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, бежевое (532541) - фото 8
Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, бежевое (532541) - фото 9
Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, бежевое (532541) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, бежевое (532541) - фото 1
  • Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, бежевое (532541) - фото 2
  • Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, бежевое (532541) - фото 3
  • Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, бежевое (532541) - фото 4
  • Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, бежевое (532541) - фото 5
  • Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, бежевое (532541) - фото 6
  • Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, бежевое (532541) - фото 7
  • Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, бежевое (532541) - фото 8
  • Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, бежевое (532541) - фото 9
  • Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, бежевое (532541) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557493
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
92х68х41
Вес, кг.
16.25

Описание товара Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, бежевое (532541)

Кресло BRABIX Intense EX-531 имеет современную изящную конструкцию. Оснащено монолитным металлическим каркасом, который обеспечивает его надежность и долговечность. Кресло имеет плавный механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией. Обивка выполнена из высококачественного современного материала - экокожи santorini. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени. Металлические хромированные подлокотники имеют съемные накладки. Механизм качания Deep Tilt - это возможность глубоко раскачиваться в кресле, а также фиксация в одном рабочем положении. А благодаря смещенной оси качания ближе к краю сиденья ноги пользователя не отрываются от пола в отличие от обычного механизма качания Top Gun. Механизм Deep Tilt отличается от других своей прочностью, надежностью, а также плавностью хода. Максимальная нагрузка на кресло - 120 кг. Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Отзывы о товаре Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, бежевое (532541)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание
Кресло BRABIX Intense EX-531 имеет современную изящную конструкцию. Оснащено монолитным металлическим каркасом, который обеспечивает его надежность и долговечность. Кресло имеет плавный механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией. Обивка выполнена из высококачественного современного материала - экокожи santorini. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени. Металлические хромированные подлокотники имеют съемные накладки. Механизм качания Deep Tilt - это возможность глубоко раскачиваться в кресле, а также фиксация в одном рабочем положении. А благодаря смещенной оси качания ближе к краю сиденья ноги пользователя не отрываются от пола в отличие от обычного механизма качания Top Gun. Механизм Deep Tilt отличается от других своей прочностью, надежностью, а также плавностью хода. Максимальная нагрузка на кресло - 120 кг. Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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