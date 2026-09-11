Кресло компьютерное BRABIX Shark GM-203, экокожа, черное/красное (532512)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557424
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
59х59х26
Вес, кг.
11.35
Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Shark GM-203, экокожа, черное/красное (532512)
Компьютерное кресло BRABIX Shark GM-203 обладает высокой эргономичностью и ярким дизайном. Удобная широкая спинка и конструкция подлокотников позволит с большим комфортом проводить игровые сессии. В обивке кресла использована экокожа высокого качества. Внутри кресла, помимо поролона высокой плотности, скрывается прочный каркас. В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 2 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг. Модель подойдет не только геймерам, а любому, кто ценит удобство при работе за компьютером.
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Компьютерное кресло BRABIX Shark GM-203 обладает высокой эргономичностью и ярким дизайном. Удобная широкая спинка и конструкция подлокотников позволит с большим комфортом проводить игровые сессии. В обивке кресла использована экокожа высокого качества. Внутри кресла, помимо поролона высокой плотности, скрывается прочный каркас. В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 2 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг. Модель подойдет не только геймерам, а любому, кто ценит удобство при работе за компьютером.
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Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Кресло компьютерное BRABIX Shark GM-203, экокожа, черное/красное (532512) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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