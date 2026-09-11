Самосвал BRUDER MAN с колёсным бульдозером FR 130 02-752
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Самосвал BRUDER MAN с колёсным бульдозером FR 130 02-752
Машинка Bruder Самосвал MAN с колёсным бульдозером FR 130 (подходит модуль со звуком и светом H) сделана в масштабе 1:16. Самосвал и бульдозер дополняют друг друга, они незаменимы для погрузочно-разгрузочных работ на воображаемой стройке ребенка. Доступ к двигателю игрушки получить легко и просто, нужно просто откинуть кабину. Зеркала складываются, три задних борта открываются, кузов опрокидывается и фиксируется в нескольких положениях. Колёса самосвала прорезинены. Колёсный бульдозер оборудован ковшом, который поднимается и опускается специальным рычагом, фиксируется в верхнем положении и меняет угол наклона. Передние колёса бульдозера поворачиваются. Самосвал MAN с колёсным бульдозером отличный подарок для мальчика, с которым он проведет ни один час в песочнице.
Особенности:
- Ковш машины подвижный, можно зафиксировать на определенной высоте;
- Капот машины открывается;
- Часть машины поворачивается, что делает ее более маневренной.
Комплектация:
- Самосвал MAN;
- Колёсный бульдозер FR 130;
- Упаковка.
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Машинка Bruder Самосвал MAN с колёсным бульдозером FR 130 (подходит модуль со звуком и светом H) сделана в масштабе 1:16. Самосвал и бульдозер дополняют друг друга, они незаменимы для погрузочно-разгрузочных работ на воображаемой стройке ребенка. Доступ к двигателю игрушки получить легко и просто, нужно просто откинуть кабину. Зеркала складываются, три задних борта открываются, кузов опрокидывается и фиксируется в нескольких положениях. Колёса самосвала прорезинены. Колёсный бульдозер оборудован ковшом, который поднимается и опускается специальным рычагом, фиксируется в верхнем положении и меняет угол наклона. Передние колёса бульдозера поворачиваются. Самосвал MAN с колёсным бульдозером отличный подарок для мальчика, с которым он проведет ни один час в песочнице.
Особенности:
- Ковш машины подвижный, можно зафиксировать на определенной высоте;
- Капот машины открывается;
- Часть машины поворачивается, что делает ее более маневренной.
Комплектация:
- Самосвал MAN;
- Колёсный бульдозер FR 130;
- Упаковка.
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