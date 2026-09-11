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Самосвал BRUDER MAN с колёсным бульдозером FR 130 02-752 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Самосвал BRUDER MAN с колёсным бульдозером FR 130 02-752

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Самосвал BRUDER MAN с колёсным бульдозером FR 130 02-752 - фото 1
Самосвал BRUDER MAN с колёсным бульдозером FR 130 02-752 - фото 2
Самосвал BRUDER MAN с колёсным бульдозером FR 130 02-752 - фото 3
Самосвал BRUDER MAN с колёсным бульдозером FR 130 02-752 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
  • Самосвал BRUDER MAN с колёсным бульдозером FR 130 02-752 - фото 1
  • Самосвал BRUDER MAN с колёсным бульдозером FR 130 02-752 - фото 2
  • Самосвал BRUDER MAN с колёсным бульдозером FR 130 02-752 - фото 3
  • Самосвал BRUDER MAN с колёсным бульдозером FR 130 02-752 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
6 480 руб.  12 699 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 54903
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Характеристики

Бренд
Bruder
Возраст
от 2 до 8 лет
Материал
пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х22х17
Вес, кг.
2

Описание товара Самосвал BRUDER MAN с колёсным бульдозером FR 130 02-752

Машинка Bruder Самосвал MAN с колёсным бульдозером FR 130 (подходит модуль со звуком и светом H) сделана в масштабе 1:16. Самосвал и бульдозер дополняют друг друга, они незаменимы для погрузочно-разгрузочных работ на воображаемой стройке ребенка. Доступ к двигателю игрушки получить легко и просто, нужно просто откинуть кабину. Зеркала складываются, три задних борта открываются, кузов опрокидывается и фиксируется в нескольких положениях. Колёса самосвала прорезинены. Колёсный бульдозер оборудован ковшом, который поднимается и опускается специальным рычагом, фиксируется в верхнем положении и меняет угол наклона. Передние колёса бульдозера поворачиваются. Самосвал MAN с колёсным бульдозером отличный подарок для мальчика, с которым он проведет ни один час в песочнице.

Особенности:

  • Ковш машины подвижный, можно зафиксировать на определенной высоте;
  • Капот машины открывается;
  • Часть машины поворачивается, что делает ее более маневренной.

Комплектация:

  • Самосвал MAN;
  • Колёсный бульдозер FR 130;
  • Упаковка.

Отзывы о товаре Самосвал BRUDER MAN с колёсным бульдозером FR 130 02-752




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Характеристики
Бренд
Bruder
Возраст
от 2 до 8 лет
Материал
пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание

Машинка Bruder Самосвал MAN с колёсным бульдозером FR 130 (подходит модуль со звуком и светом H) сделана в масштабе 1:16. Самосвал и бульдозер дополняют друг друга, они незаменимы для погрузочно-разгрузочных работ на воображаемой стройке ребенка. Доступ к двигателю игрушки получить легко и просто, нужно просто откинуть кабину. Зеркала складываются, три задних борта открываются, кузов опрокидывается и фиксируется в нескольких положениях. Колёса самосвала прорезинены. Колёсный бульдозер оборудован ковшом, который поднимается и опускается специальным рычагом, фиксируется в верхнем положении и меняет угол наклона. Передние колёса бульдозера поворачиваются. Самосвал MAN с колёсным бульдозером отличный подарок для мальчика, с которым он проведет ни один час в песочнице.

Особенности:

  • Ковш машины подвижный, можно зафиксировать на определенной высоте;
  • Капот машины открывается;
  • Часть машины поворачивается, что делает ее более маневренной.

Комплектация:

  • Самосвал MAN;
  • Колёсный бульдозер FR 130;
  • Упаковка.
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Отзывы


Самосвал BRUDER MAN с колёсным бульдозером FR 130 02-752 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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