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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл, резина, пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
2 520 руб.
3 723
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399284
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модель радиоуправляемая самосвал MercedezBenz Actros, пульт дистанционного управления, аккумулятор: NiCd 36V 300 mAh, зарядное устройство, инструкция
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х4
Вес, г.
942
Описание товара Спецтехника самосвал на РУ в коробке подъемный кузов E570-003
Радиоуправляемый самосвал Mercedez-Benz Actros - лицензионная копия самосвала фирмы Mercedez-Benz от компании Double Eagle. Игра превращается в приключение и очень понравится ребенку. Грузовик управляется пультом с расстояния, делая игру еще интересней. Яркий корпус и большие резиновые колеса безусловно привлекают внимание. Автомобиль может перевозить груз, а кузов автомобиля поднимается и опускается по Вашей команде., Главным преимуществом такой машинки является полноценное радиоуправление. Пульт выполнен в форме джойстика. Подобное решение будет полезно для самых маленьких, так как оно понятно на интуитивном уровне. Пульт большой и жёлтый, поэтому его сложно потерять или перепутать с другим пультом ДУ. Непосредственно на пульте имеется контроллер работы кузова. После нажатия кнопки он поднимается и опускается. Машинка быстро набирает максимальную скорость и весьма уверенно ведёт себя не только на полу дома, но и на настоящей стройке во дворе., Работает самосвал от аккумулятора Ni-Cd 3.6V 300 mAh. В пульт ДУ требуется 2 батарейки. С таким набором можно легко организовать самую сложную стройку. Самосвал Mercedez-Benz Actros моментально станет главным инструментом юного главного инженера.
модель радиоуправляемая самосвал MercedezBenz Actros, пульт дистанционного управления, аккумулятор: NiCd 36V 300 mAh, зарядное устройство, инструкция
Страна производитель
Китай
Описание
Радиоуправляемый самосвал Mercedez-Benz Actros - лицензионная копия самосвала фирмы Mercedez-Benz от компании Double Eagle. Игра превращается в приключение и очень понравится ребенку. Грузовик управляется пультом с расстояния, делая игру еще интересней. Яркий корпус и большие резиновые колеса безусловно привлекают внимание. Автомобиль может перевозить груз, а кузов автомобиля поднимается и опускается по Вашей команде., Главным преимуществом такой машинки является полноценное радиоуправление. Пульт выполнен в форме джойстика. Подобное решение будет полезно для самых маленьких, так как оно понятно на интуитивном уровне. Пульт большой и жёлтый, поэтому его сложно потерять или перепутать с другим пультом ДУ. Непосредственно на пульте имеется контроллер работы кузова. После нажатия кнопки он поднимается и опускается. Машинка быстро набирает максимальную скорость и весьма уверенно ведёт себя не только на полу дома, но и на настоящей стройке во дворе., Работает самосвал от аккумулятора Ni-Cd 3.6V 300 mAh. В пульт ДУ требуется 2 батарейки. С таким набором можно легко организовать самую сложную стройку. Самосвал Mercedez-Benz Actros моментально станет главным инструментом юного главного инженера.
Спецтехника самосвал на РУ в коробке подъемный кузов E570-003 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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