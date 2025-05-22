Адаптер UGREEN CR111 (20255) USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
RJ45
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%1 350 руб. 1 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 543353
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптер
Разъем подключения
USB
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
RJ45
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
18х12х3
Вес, г.
95
Описание товара Адаптер UGREEN CR111 (20255) USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter белый
Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
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Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой. Проблем особых не было. Индикатор, правда, немного раздражает.
Достоинства:
Комментарий:
Высокое качество сборки, работает без драйверов, гигабитная скорость поддерживается. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Использовал 2 дня с Виндовс 10 и Виндовс 7. Работал стабильно. Драйверы для чипа ASIX AX88179 в обоих случаях установились автоматически. AX88179 - самый быстрый и стабильный среди чипов для подключения интернета, хотя и не дешевый. Бренд Ugreen это как всегда высокое качество сборки и используемых материалов.
Достоинства:
Комментарий:
на мак буке все заработало без танцев с бубнами. к скорости соединения претензий нет. качество сборки - на высоте
Достоинства:
Комментарий:
Поскольку не во всех современных ноутбуках есть Lan-разъем, то адаптер просто необходим для тех, кто любит проводной интернет. Спасибо продавцу за прекрасно упакованный товар.
Адаптер UGREEN CR111 (20255) USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Адаптер UGREEN CR111 (20255) USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter белый
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой. Проблем особых не было. Индикатор, правда, немного раздражает.
Достоинства:
Комментарий:
Высокое качество сборки, работает без драйверов, гигабитная скорость поддерживается. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Использовал 2 дня с Виндовс 10 и Виндовс 7. Работал стабильно. Драйверы для чипа ASIX AX88179 в обоих случаях установились автоматически. AX88179 - самый быстрый и стабильный среди чипов для подключения интернета, хотя и не дешевый. Бренд Ugreen это как всегда высокое качество сборки и используемых материалов.
Достоинства:
Комментарий:
на мак буке все заработало без танцев с бубнами. к скорости соединения претензий нет. качество сборки - на высоте
Достоинства:
Комментарий:
Поскольку не во всех современных ноутбуках есть Lan-разъем, то адаптер просто необходим для тех, кто любит проводной интернет. Спасибо продавцу за прекрасно упакованный товар.