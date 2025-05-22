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Адаптер UGREEN CR111 (20255) USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер UGREEN CR111 (20255) USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter белый

5 Отзывы
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Адаптер UGREEN CR111 (20255) USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
RJ45
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
1 350 руб.  1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543353
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Разъем подключения
USB
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
RJ45
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
18х12х3
Вес, г.
95

Описание товара Адаптер UGREEN CR111 (20255) USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter белый

Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.

Отзывы о товаре Адаптер UGREEN CR111 (20255) USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter белый

Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой. Проблем особых не было. Индикатор, правда, немного раздражает.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Высокое качество сборки, работает без драйверов, гигабитная скорость поддерживается. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Александр Никонов

Достоинства:


Комментарий:
Использовал 2 дня с Виндовс 10 и Виндовс 7. Работал стабильно. Драйверы для чипа ASIX AX88179 в обоих случаях установились автоматически. AX88179 - самый быстрый и стабильный среди чипов для подключения интернета, хотя и не дешевый. Бренд Ugreen это как всегда высокое качество сборки и используемых материалов.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Руслан Ш.

Достоинства:


Комментарий:
на мак буке все заработало без танцев с бубнами. к скорости соединения претензий нет. качество сборки - на высоте
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2023
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Поскольку не во всех современных ноутбуках есть Lan-разъем, то адаптер просто необходим для тех, кто любит проводной интернет. Спасибо продавцу за прекрасно упакованный товар.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Разъем подключения
USB
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
RJ45
Цвет
белый
Описание
Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой. Проблем особых не было. Индикатор, правда, немного раздражает.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Высокое качество сборки, работает без драйверов, гигабитная скорость поддерживается. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Александр Никонов

Достоинства:


Комментарий:
Использовал 2 дня с Виндовс 10 и Виндовс 7. Работал стабильно. Драйверы для чипа ASIX AX88179 в обоих случаях установились автоматически. AX88179 - самый быстрый и стабильный среди чипов для подключения интернета, хотя и не дешевый. Бренд Ugreen это как всегда высокое качество сборки и используемых материалов.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Руслан Ш.

Достоинства:


Комментарий:
на мак буке все заработало без танцев с бубнами. к скорости соединения претензий нет. качество сборки - на высоте
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2023
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Поскольку не во всех современных ноутбуках есть Lan-разъем, то адаптер просто необходим для тех, кто любит проводной интернет. Спасибо продавцу за прекрасно упакованный товар.


Адаптер UGREEN CR111 (20255) USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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