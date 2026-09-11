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Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454200 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454200 хром

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Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454200 хром - фото 1
Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454200 хром - фото 2
Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454200 хром - фото 3
Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454200 хром - фото 4
Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454200 хром - фото 5
Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454200 хром - фото 6
Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454200 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
  • Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454200 хром - фото 1
  • Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454200 хром - фото 2
  • Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454200 хром - фото 3
  • Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454200 хром - фото 4
  • Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454200 хром - фото 5
  • Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454200 хром - фото 6
  • Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454200 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб. 
Начислим 438 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541750
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454200 хром
7 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense L
filter_none Товар входит в коллекцию Sense L

Коллекция Sense L


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х30х23
Вес, кг.
1.31

Описание товара Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454200 хром

Разумное использование пространства: угловые корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А.Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды.

Отзывы о товаре Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454200 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Описание
Разумное использование пространства: угловые корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А.Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454200 хром - стоимость товара 7290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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