Top.Mail.Ru
Доска глад. "Haushalt Р1Т/О" orchid тефл. (пластик перф.лист), эл.роз., 120*40 см HР1Т/O купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Доска глад. "Haushalt Р1Т/О" orchid тефл. (пластик перф.лист), эл.роз., 120*40 см HР1Т/O

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Доска глад. &quot;Haushalt Р1Т/О&quot; orchid тефл. (пластик перф.лист), эл.роз., 120*40 см HР1Т/O
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гладильные доски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
4 920 руб.  5 425 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540732
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nika
Тип товара
Гладильные доски
Дополнительно
кронштейн для провода
Максимальная высота
90
Материал каркаса
металл
Материал столешницы
термопластик
Материал чехла
бязь
Подставка для утюга
да
Противоскользящие насадки
Да
Регулировка высоты
да
Цвет
черный
Ширина, см
40
Размеры в упаковке, м
1.49х0.4х0.11
Вес, кг.
4.5

Описание товара Доска глад. "Haushalt Р1Т/О" orchid тефл. (пластик перф.лист), эл.роз., 120*40 см HР1Т/O

Гладильная доска с плавной регулировкой по высоте и EURO подставкой под утюг

Отзывы о товаре Доска глад. "Haushalt Р1Т/О" orchid тефл. (пластик перф.лист), эл.роз., 120*40 см HР1Т/O




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Nika
Тип товара
Гладильные доски
Дополнительно
кронштейн для провода
Максимальная высота
90
Материал каркаса
металл
Материал столешницы
термопластик
Материал чехла
бязь
Подставка для утюга
да
Противоскользящие насадки
Да
Регулировка высоты
да
Цвет
черный
Ширина, см
40
Описание
Гладильная доска с плавной регулировкой по высоте и EURO подставкой под утюг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Доска глад. "Haushalt Р1Т/О" orchid тефл. (пластик перф.лист), эл.роз., 120*40 см HР1Т/O - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...