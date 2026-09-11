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Чехол (клип-кейс) Red line для Xiaomi Poco M4 Pro УТ000029602 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол (клип-кейс) Red line для Xiaomi Poco M4 Pro УТ000029602 черный

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Чехол (клип-кейс) Red line для Xiaomi Poco M4 Pro УТ000029602 черный - фото 1
Чехол (клип-кейс) Red line для Xiaomi Poco M4 Pro УТ000029602 черный - фото 2
Чехол (клип-кейс) Red line для Xiaomi Poco M4 Pro УТ000029602 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Xiaomi Poco M4 Pro УТ000029602
Цвет
черный
  • Чехол (клип-кейс) Red line для Xiaomi Poco M4 Pro УТ000029602 черный - фото 1
  • Чехол (клип-кейс) Red line для Xiaomi Poco M4 Pro УТ000029602 черный - фото 2
  • Чехол (клип-кейс) Red line для Xiaomi Poco M4 Pro УТ000029602 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539604
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Xiaomi Poco M4 Pro УТ000029602
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Чехол (клип-кейс) Red line для Xiaomi Poco M4 Pro УТ000029602 черный

Чехол (клип-кейс) Redline УТ000029602 плотно прилегает к поверхности телефона, оставляя открытой переднюю панель. Он защитит корпус телефона при падении, предотвратит появление сколов и царапин. Чехол разработан специально для Xiaomi Poco M4 Pro, он точно повторяет контуры смартфона, размер камеры и расположение динамиков. Чехол выполнен из мягкого и пластичного силикона. Он легко устанавливается на смартфон, и так же легко снимается, сохраняя при этом свою форму. Материал легко выдерживает действие высоких температур. Лёгкий и тонкий силиконовый чехол почти не ощущается на смартфоне и не добавляет ему габаритов. Цвет чехла, черный, гармонично вписывается в дизайн смартфона.



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Чехол (клип-кейс) Red line для Xiaomi Poco M4 Pro УТ000029602 черный




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Xiaomi Poco M4 Pro УТ000029602
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол (клип-кейс) Redline УТ000029602 плотно прилегает к поверхности телефона, оставляя открытой переднюю панель. Он защитит корпус телефона при падении, предотвратит появление сколов и царапин. Чехол разработан специально для Xiaomi Poco M4 Pro, он точно повторяет контуры смартфона, размер камеры и расположение динамиков. Чехол выполнен из мягкого и пластичного силикона. Он легко устанавливается на смартфон, и так же легко снимается, сохраняя при этом свою форму. Материал легко выдерживает действие высоких температур. Лёгкий и тонкий силиконовый чехол почти не ощущается на смартфоне и не добавляет ему габаритов. Цвет чехла, черный, гармонично вписывается в дизайн смартфона.


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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