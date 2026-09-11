Подставка-руль Red Line для геймпада игровой приставки P5, черный (HS-PS5008)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для игровых приставок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 537319
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Аксессуары для игровых приставок
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, г.
372
Описание товара Подставка-руль Red Line для геймпада игровой приставки P5, черный (HS-PS5008)
Отличное качество изготовления и простой монтаж. Имитация настоящего гоночного руля и точной конструкции отверстий. Присоски внизу для большей реалистичности. Рулевое колесо можно использовать отдельно (не нужно крепить его на кронштейне).
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
RED LINE
Тип товара
Аксессуары для игровых приставок
Отличное качество изготовления и простой монтаж. Имитация настоящего гоночного руля и точной конструкции отверстий. Присоски внизу для большей реалистичности. Рулевое колесо можно использовать отдельно (не нужно крепить его на кронштейне).
Подставка-руль Red Line для геймпада игровой приставки P5, черный (HS-PS5008) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Подставка-руль Red Line для геймпада игровой приставки P5, черный (HS-PS5008)