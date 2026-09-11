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Стекло защитное Red Line Samsung Galaxy A33 tempered glass УТ000029664 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стекло защитное Red Line Samsung Galaxy A33 tempered glass УТ000029664

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Стекло защитное Red Line Samsung Galaxy A33 tempered glass УТ000029664
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 536787
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Стекло защитное Red Line Samsung Galaxy A33 tempered glass УТ000029664

Защитное стекло RED-LINE надежно защищает дисплей гаджета от трещин и прочих механических повреждений. Глянцевое прозрачное стекло предназначено для смартфонов, обладает коэффициентом прочности 9Н и не искажает изображение. Также защита не снижает отзывчивость тачскрина. Специальное покрытие стекла RED-LINE отталкивает загрязнения, не позволяет появляться жирным отпечаткам и следам пальцев на поверхности. Закругленные края идеально повторяют форму дисплея, с небольшим отступом для сочетания с чехлом. Комплект включает в себя стикер для удаления пыли, салфетку для обезжиривания.

Отзывы о товаре Стекло защитное Red Line Samsung Galaxy A33 tempered glass УТ000029664




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Описание
Защитное стекло RED-LINE надежно защищает дисплей гаджета от трещин и прочих механических повреждений. Глянцевое прозрачное стекло предназначено для смартфонов, обладает коэффициентом прочности 9Н и не искажает изображение. Также защита не снижает отзывчивость тачскрина. Специальное покрытие стекла RED-LINE отталкивает загрязнения, не позволяет появляться жирным отпечаткам и следам пальцев на поверхности. Закругленные края идеально повторяют форму дисплея, с небольшим отступом для сочетания с чехлом. Комплект включает в себя стикер для удаления пыли, салфетку для обезжиривания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стекло защитное Red Line Samsung Galaxy A33 tempered glass УТ000029664 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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