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Чехол iBox для Xiaomi 11T Pro 2021 Crystal Silicone Transparent УТ000027397 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол iBox для Xiaomi 11T Pro 2021 Crystal Silicone Transparent УТ000027397

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Чехол iBox для Xiaomi 11T Pro 2021 Crystal Silicone Transparent УТ000027397
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 533783
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Характеристики

Бренд
iBOX
Тип товара
Чехлы для телефонов
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Чехол iBox для Xiaomi 11T Pro 2021 Crystal Silicone Transparent УТ000027397

Чехол от iBox, призванный защитить ваш смартфон, является превосходной комбинацией стиля и надежности. Возьмите его с собой в спортзал, в поход, в магазин или на вечеринку. И пока с другими защитными чехлами вы стоите перед выбором между надёжностью и элегантностью, с чехлом данной модели вы получаете оба этих преимущества! Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует заявленной модели

Отзывы о товаре Чехол iBox для Xiaomi 11T Pro 2021 Crystal Silicone Transparent УТ000027397




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Характеристики
Бренд
iBOX
Тип товара
Чехлы для телефонов
Описание
Чехол от iBox, призванный защитить ваш смартфон, является превосходной комбинацией стиля и надежности. Возьмите его с собой в спортзал, в поход, в магазин или на вечеринку. И пока с другими защитными чехлами вы стоите перед выбором между надёжностью и элегантностью, с чехлом данной модели вы получаете оба этих преимущества! Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует заявленной модели
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол iBox для Xiaomi 11T Pro 2021 Crystal Silicone Transparent УТ000027397 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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