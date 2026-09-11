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Мозаика Эники Беники "Принцессы" 48 фишек, 8 карточек, поле, чемодан арт.1173 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мозаика Эники Беники "Принцессы" 48 фишек, 8 карточек, поле, чемодан арт.1173

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Мозаика Эники Беники &quot;Принцессы&quot; 48 фишек, 8 карточек, поле, чемодан арт.1173 - фото 1
Мозаика Эники Беники &quot;Принцессы&quot; 48 фишек, 8 карточек, поле, чемодан арт.1173 - фото 2
Мозаика Эники Беники &quot;Принцессы&quot; 48 фишек, 8 карточек, поле, чемодан арт.1173 - фото 3
Мозаика Эники Беники &quot;Принцессы&quot; 48 фишек, 8 карточек, поле, чемодан арт.1173 - фото 4
Мозаика Эники Беники &quot;Принцессы&quot; 48 фишек, 8 карточек, поле, чемодан арт.1173 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
  • Мозаика Эники Беники &quot;Принцессы&quot; 48 фишек, 8 карточек, поле, чемодан арт.1173 - фото 1
  • Мозаика Эники Беники &quot;Принцессы&quot; 48 фишек, 8 карточек, поле, чемодан арт.1173 - фото 2
  • Мозаика Эники Беники &quot;Принцессы&quot; 48 фишек, 8 карточек, поле, чемодан арт.1173 - фото 3
  • Мозаика Эники Беники &quot;Принцессы&quot; 48 фишек, 8 карточек, поле, чемодан арт.1173 - фото 4
  • Мозаика Эники Беники &quot;Принцессы&quot; 48 фишек, 8 карточек, поле, чемодан арт.1173 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
860 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527625
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Характеристики

Бренд
Эники Беники
Тип товара
Пазлы
Вид пазла
мозаика
Возраст
от 2 лет
Дополнительно
размер: 34.50x32 см
Количество деталей
48 шт.
Материал
пластик
Тематика
сказки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
1.11

Описание товара Мозаика Эники Беники "Принцессы" 48 фишек, 8 карточек, поле, чемодан арт.1173

Пазл Эники Беники Принцессы 1173 способствует воспитанию у ребенка усидчивости, терпения и аккуратности. Выполен из качественных материалов, использованные красители безвредны для ребенка.

Отзывы о товаре Мозаика Эники Беники "Принцессы" 48 фишек, 8 карточек, поле, чемодан арт.1173




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Характеристики
Бренд
Эники Беники
Тип товара
Пазлы
Вид пазла
мозаика
Возраст
от 2 лет
Дополнительно
размер: 34.50x32 см
Количество деталей
48 шт.
Материал
пластик
Тематика
сказки
Страна производитель
Китай
Описание
Пазл Эники Беники Принцессы 1173 способствует воспитанию у ребенка усидчивости, терпения и аккуратности. Выполен из качественных материалов, использованные красители безвредны для ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мозаика Эники Беники "Принцессы" 48 фишек, 8 карточек, поле, чемодан арт.1173 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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