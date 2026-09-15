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Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Infinix HOT 11S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Infinix HOT 11S

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Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Infinix HOT 11S - фото 1
Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Infinix HOT 11S - фото 2
Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Infinix HOT 11S - фото 3
Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Infinix HOT 11S - фото 4
Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Infinix HOT 11S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
  • Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Infinix HOT 11S - фото 1
  • Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Infinix HOT 11S - фото 2
  • Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Infinix HOT 11S - фото 3
  • Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Infinix HOT 11S - фото 4
  • Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Infinix HOT 11S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
310 руб.  720 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 525462
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Infinix HOT 11S
310 руб. -57%
720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Infinix Hot 11S
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Infinix HOT 11S

Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO представляют собой идеальное решение для защиты экрана вашего устройства. Эти аксессуары изготавливаются из высококачественного защитного стекла с толщиной всего 0.2 мм, что позволяет сохранить оригинальную чувствительность и яркость дисплея, при этом обеспечивая максимальную защиту. Стекла BoraSCO обладают твердостью 9 по шкале Мооса, что делает их чрезвычайно устойчивыми к царапинам, ударам и другим повреждениям. Это случит надежной защитой не только в повседневных условиях, но и при более экстремальных воздействиях. Легкость установки и отсутствие воздушных пузырей благодаря продвинутым технологиям нанесения делают эти защитные стекла и пленки простыми и удобными в использовании. С продукцией BoraSCO ваш экран останется в первозданном виде на долгое время, а использование устройства будет приносить исключительно положительный опыт.

Отзывы о товаре Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Infinix HOT 11S




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Infinix Hot 11S
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO представляют собой идеальное решение для защиты экрана вашего устройства. Эти аксессуары изготавливаются из высококачественного защитного стекла с толщиной всего 0.2 мм, что позволяет сохранить оригинальную чувствительность и яркость дисплея, при этом обеспечивая максимальную защиту. Стекла BoraSCO обладают твердостью 9 по шкале Мооса, что делает их чрезвычайно устойчивыми к царапинам, ударам и другим повреждениям. Это случит надежной защитой не только в повседневных условиях, но и при более экстремальных воздействиях. Легкость установки и отсутствие воздушных пузырей благодаря продвинутым технологиям нанесения делают эти защитные стекла и пленки простыми и удобными в использовании. С продукцией BoraSCO ваш экран останется в первозданном виде на долгое время, а использование устройства будет приносить исключительно положительный опыт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Infinix HOT 11S - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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