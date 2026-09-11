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Магнитная игра Нескучные игры "Яблоня. Времена года" арт.8065 /8 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Магнитная игра Нескучные игры "Яблоня. Времена года" арт.8065 /8

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Магнитная игра Нескучные игры &quot;Яблоня. Времена года&quot; арт.8065 /8 - фото 1
Магнитная игра Нескучные игры &quot;Яблоня. Времена года&quot; арт.8065 /8 - фото 2
Магнитная игра Нескучные игры &quot;Яблоня. Времена года&quot; арт.8065 /8 - фото 3
Магнитная игра Нескучные игры &quot;Яблоня. Времена года&quot; арт.8065 /8 - фото 4
Магнитная игра Нескучные игры &quot;Яблоня. Времена года&quot; арт.8065 /8 - фото 5
Магнитная игра Нескучные игры &quot;Яблоня. Времена года&quot; арт.8065 /8 - фото 6
Магнитная игра Нескучные игры &quot;Яблоня. Времена года&quot; арт.8065 /8 - фото 7
Магнитная игра Нескучные игры &quot;Яблоня. Времена года&quot; арт.8065 /8 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
  • Магнитная игра Нескучные игры &quot;Яблоня. Времена года&quot; арт.8065 /8 - фото 1
  • Магнитная игра Нескучные игры &quot;Яблоня. Времена года&quot; арт.8065 /8 - фото 2
  • Магнитная игра Нескучные игры &quot;Яблоня. Времена года&quot; арт.8065 /8 - фото 3
  • Магнитная игра Нескучные игры &quot;Яблоня. Времена года&quot; арт.8065 /8 - фото 4
  • Магнитная игра Нескучные игры &quot;Яблоня. Времена года&quot; арт.8065 /8 - фото 5
  • Магнитная игра Нескучные игры &quot;Яблоня. Времена года&quot; арт.8065 /8 - фото 6
  • Магнитная игра Нескучные игры &quot;Яблоня. Времена года&quot; арт.8065 /8 - фото 7
  • Магнитная игра Нескучные игры &quot;Яблоня. Времена года&quot; арт.8065 /8 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
1 780 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 525217
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
корзина для яблок, 3 яблони, магниты по временам года, 8 фигурок на подставках, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево, металл
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х33х5
Вес, г.
810

Описание товара Магнитная игра Нескучные игры "Яблоня. Времена года" арт.8065 /8

Развивающая игра Нескучные игры Яблоня. Времена года, 8065 /8 понравится любому малышу. Поможет в развитии логики, мышления, внимания и познакомит с временами года, счетом. Ребенку нужно собрать основание дерева и расположить фигурки людей, животных в соответствии с временем года. Набор так же можно использовать для игры в кукольный театр.

Отзывы о товаре Магнитная игра Нескучные игры "Яблоня. Времена года" арт.8065 /8




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
корзина для яблок, 3 яблони, магниты по временам года, 8 фигурок на подставках, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево, металл
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающая игра Нескучные игры Яблоня. Времена года, 8065 /8 понравится любому малышу. Поможет в развитии логики, мышления, внимания и познакомит с временами года, счетом. Ребенку нужно собрать основание дерева и расположить фигурки людей, животных в соответствии с временем года. Набор так же можно использовать для игры в кукольный театр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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