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3D Развивающая доска Нескучные игры "Овощи на грядке" арт.7907 (Огород) 37,5х30,5х1,2 см /25 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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3D Развивающая доска Нескучные игры "Овощи на грядке" арт.7907 (Огород) 37,5х30,5х1,2 см /25

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3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Овощи на грядке&quot; арт.7907 (Огород) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 1
3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Овощи на грядке&quot; арт.7907 (Огород) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 2
3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Овощи на грядке&quot; арт.7907 (Огород) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 3
3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Овощи на грядке&quot; арт.7907 (Огород) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 4
3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Овощи на грядке&quot; арт.7907 (Огород) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 5
3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Овощи на грядке&quot; арт.7907 (Огород) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • 3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Овощи на грядке&quot; арт.7907 (Огород) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 1
  • 3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Овощи на грядке&quot; арт.7907 (Огород) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 2
  • 3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Овощи на грядке&quot; арт.7907 (Огород) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 3
  • 3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Овощи на грядке&quot; арт.7907 (Огород) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 4
  • 3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Овощи на грядке&quot; арт.7907 (Огород) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 5
  • 3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Овощи на грядке&quot; арт.7907 (Огород) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
1 060 руб.  1 666 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524367
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровые элементы (34 шт.), упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х4
Вес, кг.
1

Описание товара 3D Развивающая доска Нескучные игры "Овощи на грядке" арт.7907 (Огород) 37,5х30,5х1,2 см /25

Развивающая игрушка Нескучные игры Овощи на грядке, 7907 понравится любому малышу. Деревянная доска красочно, а главное достоверно оформлена в виде грядки со вспаханной землей, спешащими куда-то муравьями и выглядывающими из своих нор кротами. Вид грядки максимально приближен к настоящей: часть овощей растет на поверхности, остальные под землей и у них видна только ботва и верхняя часть корнеплода.. Огурцы, помидоры и тыква растут на ветках и их можно просто сорвать.. Кочан капусты лежит на листьях на земле.. Лук, свекла, морковка, чеснок, репка прячутся под землей, на поверхности находится только верхняя часть. Можно потянуть за ботву и вынуть верхнюю крышку, внизу в углублении прячется овощ.. Картошка тоже растет под землей, но она не показывается на поверхности и под кустом можно найти сразу много клубней.. Укроп, петрушка, салат похожи на ботву, но под ними ничего не прячется, так как едят именно эту траву.. На огороде обитают разные живые существа: под кучкой земли прячется крот, по земле бегают муравьи и ползают червяк и гусеница, на листьях картофеля сидят колорадские жуки, летают бабочка, пчела и божья коровка, прыгает кузнечик.. Игру Овощи на грядке можно использовать, как рамку вкладыш, подбирая всем овощам окошки нужного размера.. Для удобства хранения, игра складывается: все выступающие над поверхностью детали укладываются в специальные отверстия прямо на доске. Игра знакомит ребенка с овощами, можно обсудить с малышом, как они растут, какого размера, формы, цвета. Деревянная доска будет способствовать развитию мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша.

Отзывы о товаре 3D Развивающая доска Нескучные игры "Овощи на грядке" арт.7907 (Огород) 37,5х30,5х1,2 см /25




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровые элементы (34 шт.), упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающая игрушка Нескучные игры Овощи на грядке, 7907 понравится любому малышу. Деревянная доска красочно, а главное достоверно оформлена в виде грядки со вспаханной землей, спешащими куда-то муравьями и выглядывающими из своих нор кротами. Вид грядки максимально приближен к настоящей: часть овощей растет на поверхности, остальные под землей и у них видна только ботва и верхняя часть корнеплода.. Огурцы, помидоры и тыква растут на ветках и их можно просто сорвать.. Кочан капусты лежит на листьях на земле.. Лук, свекла, морковка, чеснок, репка прячутся под землей, на поверхности находится только верхняя часть. Можно потянуть за ботву и вынуть верхнюю крышку, внизу в углублении прячется овощ.. Картошка тоже растет под землей, но она не показывается на поверхности и под кустом можно найти сразу много клубней.. Укроп, петрушка, салат похожи на ботву, но под ними ничего не прячется, так как едят именно эту траву.. На огороде обитают разные живые существа: под кучкой земли прячется крот, по земле бегают муравьи и ползают червяк и гусеница, на листьях картофеля сидят колорадские жуки, летают бабочка, пчела и божья коровка, прыгает кузнечик.. Игру Овощи на грядке можно использовать, как рамку вкладыш, подбирая всем овощам окошки нужного размера.. Для удобства хранения, игра складывается: все выступающие над поверхностью детали укладываются в специальные отверстия прямо на доске. Игра знакомит ребенка с овощами, можно обсудить с малышом, как они растут, какого размера, формы, цвета. Деревянная доска будет способствовать развитию мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


3D Развивающая доска Нескучные игры "Овощи на грядке" арт.7907 (Огород) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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