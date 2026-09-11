Описание товара 3D Развивающая доска Нескучные игры "Овощи на грядке" арт.7907 (Огород) 37,5х30,5х1,2 см /25

Развивающая игрушка Нескучные игры Овощи на грядке, 7907 понравится любому малышу. Деревянная доска красочно, а главное достоверно оформлена в виде грядки со вспаханной землей, спешащими куда-то муравьями и выглядывающими из своих нор кротами. Вид грядки максимально приближен к настоящей: часть овощей растет на поверхности, остальные под землей и у них видна только ботва и верхняя часть корнеплода.. Огурцы, помидоры и тыква растут на ветках и их можно просто сорвать.. Кочан капусты лежит на листьях на земле.. Лук, свекла, морковка, чеснок, репка прячутся под землей, на поверхности находится только верхняя часть. Можно потянуть за ботву и вынуть верхнюю крышку, внизу в углублении прячется овощ.. Картошка тоже растет под землей, но она не показывается на поверхности и под кустом можно найти сразу много клубней.. Укроп, петрушка, салат похожи на ботву, но под ними ничего не прячется, так как едят именно эту траву.. На огороде обитают разные живые существа: под кучкой земли прячется крот, по земле бегают муравьи и ползают червяк и гусеница, на листьях картофеля сидят колорадские жуки, летают бабочка, пчела и божья коровка, прыгает кузнечик.. Игру Овощи на грядке можно использовать, как рамку вкладыш, подбирая всем овощам окошки нужного размера.. Для удобства хранения, игра складывается: все выступающие над поверхностью детали укладываются в специальные отверстия прямо на доске. Игра знакомит ребенка с овощами, можно обсудить с малышом, как они растут, какого размера, формы, цвета. Деревянная доска будет способствовать развитию мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша.