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Чехол (клип-кейс) Usams Apple iPhone 13 Pro US-BH782 черный (УТ000028088) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол (клип-кейс) Usams Apple iPhone 13 Pro US-BH782 черный (УТ000028088)

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Чехол (клип-кейс) Usams Apple iPhone 13 Pro US-BH782 черный (УТ000028088) - фото 1
Чехол (клип-кейс) Usams Apple iPhone 13 Pro US-BH782 черный (УТ000028088) - фото 2
Чехол (клип-кейс) Usams Apple iPhone 13 Pro US-BH782 черный (УТ000028088) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
пластик/силикон
Совместимость
Apple iPhone 13 Pro
Цвет
черный
  • Чехол (клип-кейс) Usams Apple iPhone 13 Pro US-BH782 черный (УТ000028088) - фото 1
  • Чехол (клип-кейс) Usams Apple iPhone 13 Pro US-BH782 черный (УТ000028088) - фото 2
  • Чехол (клип-кейс) Usams Apple iPhone 13 Pro US-BH782 черный (УТ000028088) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515534
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Характеристики

Бренд
USAMS
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
пластик/силикон
Совместимость
Apple iPhone 13 Pro
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х2
Вес, г.
100

Описание товара Чехол (клип-кейс) Usams Apple iPhone 13 Pro US-BH782 черный (УТ000028088)

Ультратонкая накладка из жесткого пластика с силиконовой рамкой по бокам, а также с функцией подставки для телефона.

Отзывы о товаре Чехол (клип-кейс) Usams Apple iPhone 13 Pro US-BH782 черный (УТ000028088)




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Характеристики
Бренд
USAMS
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
пластик/силикон
Совместимость
Apple iPhone 13 Pro
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Ультратонкая накладка из жесткого пластика с силиконовой рамкой по бокам, а также с функцией подставки для телефона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол (клип-кейс) Usams Apple iPhone 13 Pro US-BH782 черный (УТ000028088) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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