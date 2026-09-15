Ремешок Red Line для Honor Band 6 Silicone Black УТ000024743
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
Honor Band 6
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%320 руб. 720 руб.
В наличии
Код товара: 513720
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
320 руб. -56%
720 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
Honor Band 6
Цвет
черный
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х35х35х28
Вес, г.
30
Описание товара Ремешок Red Line для Honor Band 6 Silicone Black УТ000024743
Аксессуар выполнен из качественных современных материалов, отличается прочностью и долговечностью. Имеет привлекательный внешний вид
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Бренд
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
Honor Band 6
Цвет
черный
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Аксессуар выполнен из качественных современных материалов, отличается прочностью и долговечностью. Имеет привлекательный внешний вид
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Ремешок Red Line для Honor Band 6 Silicone Black УТ000024743 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 320 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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