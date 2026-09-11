Top.Mail.Ru
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 1
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 2
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 3
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 4
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 5
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 6
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 7
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 8
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 9
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 10
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 11
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 12
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 13
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 14
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
5
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 9
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 10
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 11
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 12
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 13
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 14
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 513091
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Разъем подключения
USB Type-C
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
9
Выходной ток, A
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х3
Вес, г.
80

Описание товара Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black

Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU – фирменный аксессуар с поддержкой протокола Power Delivery 2.0, который позволяет значительно ускорить процесс восстановления заряда аккумулятора и отличается широкой совместимостью с различными устройствами. Зарядное устройство выполнено в прочном корпусе черного цвета и оснащено портом USB-C, который передает энергию с силой тока 2 А и выходной мощностью на уровне значения 15 Вт. Одной из особенностей модели Samsung EP-T1510XBEGRU является наличие в комплекте кабеля подачи питания.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Разъем подключения
USB Type-C
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
5
Развернуть
Выходное напряжение (макс), В
9
Выходной ток, A
2
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU – фирменный аксессуар с поддержкой протокола Power Delivery 2.0, который позволяет значительно ускорить процесс восстановления заряда аккумулятора и отличается широкой совместимостью с различными устройствами. Зарядное устройство выполнено в прочном корпусе черного цвета и оснащено портом USB-C, который передает энергию с силой тока 2 А и выходной мощностью на уровне значения 15 Вт. Одной из особенностей модели Samsung EP-T1510XBEGRU является наличие в комплекте кабеля подачи питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XBEGRU 15W Type-C+Type-C black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...