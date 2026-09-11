Сервировочный стол с набором посуды Совтехстром арт.У533 /6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%1 750 руб. 3 162 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511433
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
сервировочный столик, 4 столовые тарелки, 4 десертные тарелки, разделочная доска, сковорода, 4 стаканчики, скалка, толкушка, молоточек, 4 блюдца, 4 чашки, 4 ложки, 4 вилки, 4 ножа, 6 формочек
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х41х34
Вес, кг.
1.7
Описание товара Сервировочный стол с набором посуды Совтехстром арт.У533 /6
Набор из сервировочного столика и посуды включает в себя такие предмета, как: тарелки, стаканы, блюдца, чашки, формочки, ножи, вилки, ложки и множество других предметов, используемых при приготовлении пищи. Благодаря набору девочка сможет лучше узнать названия предметов и для чего они нужны, например толкушка и скалка. Играя с игрушечной посудой, девочка также лучше адаптируется ко взрослой жизни. Внимание! Цветовое исполнение предметов может отличаться от представленного на фото без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
сервировочный столик, 4 столовые тарелки, 4 десертные тарелки, разделочная доска, сковорода, 4 стаканчики, скалка, толкушка, молоточек, 4 блюдца, 4 чашки, 4 ложки, 4 вилки, 4 ножа, 6 формочек
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Набор из сервировочного столика и посуды включает в себя такие предмета, как: тарелки, стаканы, блюдца, чашки, формочки, ножи, вилки, ложки и множество других предметов, используемых при приготовлении пищи. Благодаря набору девочка сможет лучше узнать названия предметов и для чего они нужны, например толкушка и скалка. Играя с игрушечной посудой, девочка также лучше адаптируется ко взрослой жизни. Внимание! Цветовое исполнение предметов может отличаться от представленного на фото без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
Сервировочный стол с набором посуды Совтехстром арт.У533 /6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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