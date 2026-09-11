Чехол Usams для APPLE iPhone 13 Pro Max US-BH779 Ultra-Thin Matte White IP13PMQR04
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 13 Pro Max
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 510152
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 13 Pro Max
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
100
Описание товара Чехол Usams для APPLE iPhone 13 Pro Max US-BH779 Ultra-Thin Matte White IP13PMQR04
Защищает смартфон от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует заявленной модели
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Теги товара: силиконовые
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Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 13 Pro Max
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Защищает смартфон от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует заявленной модели
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Чехол Usams для APPLE iPhone 13 Pro Max US-BH779 Ultra-Thin Matte White IP13PMQR04 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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