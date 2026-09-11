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Чехол Usams для APPLE iPhone 13 Pro Max US-BH779 Ultra-Thin Matte White IP13PMQR04 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол Usams для APPLE iPhone 13 Pro Max US-BH779 Ultra-Thin Matte White IP13PMQR04

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Чехол Usams для APPLE iPhone 13 Pro Max US-BH779 Ultra-Thin Matte White IP13PMQR04
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 13 Pro Max
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510152
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Характеристики

Бренд
USAMS
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 13 Pro Max
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Чехол Usams для APPLE iPhone 13 Pro Max US-BH779 Ultra-Thin Matte White IP13PMQR04

Защищает смартфон от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует заявленной модели



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Чехол Usams для APPLE iPhone 13 Pro Max US-BH779 Ultra-Thin Matte White IP13PMQR04




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Характеристики
Бренд
USAMS
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 13 Pro Max
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Защищает смартфон от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует заявленной модели


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол Usams для APPLE iPhone 13 Pro Max US-BH779 Ultra-Thin Matte White IP13PMQR04 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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