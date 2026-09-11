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Parker Стержень для ручки-роллера, M, черный, 2 шт (в блистере) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Parker Стержень для ручки-роллера, M, черный, 2 шт (в блистере)

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Parker Стержень для ручки-роллера, M, черный, 2 шт (в блистере) - фото 1
Parker Стержень для ручки-роллера, M, черный, 2 шт (в блистере) - фото 2
Parker Стержень для ручки-роллера, M, черный, 2 шт (в блистере) - фото 3
Parker Стержень для ручки-роллера, M, черный, 2 шт (в блистере) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подарочные ручки
Вид ручки
ручка-роллер
Материал
металл
  • Parker Стержень для ручки-роллера, M, черный, 2 шт (в блистере) - фото 1
  • Parker Стержень для ручки-роллера, M, черный, 2 шт (в блистере) - фото 2
  • Parker Стержень для ручки-роллера, M, черный, 2 шт (в блистере) - фото 3
  • Parker Стержень для ручки-роллера, M, черный, 2 шт (в блистере) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 506435
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Parker Стержень для ручки-роллера, M, черный, 2 шт (в блистере)
890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Подарочные ручки
Дополнительно
толщина письма 0.7 мм
Вид ручки
ручка-роллер
Материал
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
20

Описание товара Parker Стержень для ручки-роллера, M, черный, 2 шт (в блистере)

Особенности: удобство и контроль - отличный результат, подходит для всех роллеров Parker, оснащен передовой технологией подачи чернил для обеспечения постоянно высокого качества письма. Чернила и стрежни Parker Quinkразработаны таким образом, чтобы обеспечить наилучшую производительность. Специально созданные для использования с ручками Parker, они предлагают оптимальное качество письма без перерывов и клякс - только совершенные чистые штрихи. Поэтому компания Parkerрекомендует использовать только оригинальные чернила, стержни и картриджи Quink. Впервые чернила Quink поступили в продажу в 1931 году. Это название представляет собой смесь из слов quick и ink (быстрый и чернила). Оно призвано отражать качество расходных материалов Parker: чернила Quink быстро высыхают, когда попадают на бумагу, но не тогда, когда они еще находятся на пере вашей авторучкиParker.

Отзывы о товаре Parker Стержень для ручки-роллера, M, черный, 2 шт (в блистере)




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Подарочные ручки
Дополнительно
толщина письма 0.7 мм
Вид ручки
ручка-роллер
Материал
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Особенности: удобство и контроль - отличный результат, подходит для всех роллеров Parker, оснащен передовой технологией подачи чернил для обеспечения постоянно высокого качества письма. Чернила и стрежни Parker Quinkразработаны таким образом, чтобы обеспечить наилучшую производительность. Специально созданные для использования с ручками Parker, они предлагают оптимальное качество письма без перерывов и клякс - только совершенные чистые штрихи. Поэтому компания Parkerрекомендует использовать только оригинальные чернила, стержни и картриджи Quink. Впервые чернила Quink поступили в продажу в 1931 году. Это название представляет собой смесь из слов quick и ink (быстрый и чернила). Оно призвано отражать качество расходных материалов Parker: чернила Quink быстро высыхают, когда попадают на бумагу, но не тогда, когда они еще находятся на пере вашей авторучкиParker.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Parker Стержень для ручки-роллера, M, черный, 2 шт (в блистере) - данный товар вы можете купить по цене 890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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