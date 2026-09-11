Настольная игра Нескучные игры Мафия. Набор подарочный в коробке 8100
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Характеристики
Описание товара Настольная игра Нескучные игры Мафия. Набор подарочный в коробке 8100
Игра Мафия была когда-то придумана студентом МГУ и, конечно, в тех первых студенческих играх никакие специальные аксессуары не использовались. В последнее время Мафия стала очень популярна, производители откликнулись на возникший спрос и стали выпускать специальные наборы для игры в Мафию.В данный набор входит 20 игровых карт и 10 пластиковых масок. Игровые карты используются для распределения ролей в начале игры. Помимо базовых карт мирных жителей, мафии, комиссара и ведущего, в наборе 3 дополнительные карты, врач, девочка, маньяк.Масками игроки закрывают лицо при объявлении ночи. Использование масок, во-первых, не позволяет игрокам подглядывать, а, во-вторых, создает атмосферу игры. Маски не надеваются, игроки лишь подносят их к лицу, держа за специальные ручки. При таком способе экономится время, игроки не помнут свои прически, и не нужно бояться, что порвутся крепления на маске (как это часто бывает, если постоянно снимать-надевать обыкновенные карнавальные маски).
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