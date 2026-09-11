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Набор микропрепаратов Discovery «Флора и фауна», 24 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор микропрепаратов Discovery «Флора и фауна», 24 шт.

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Набор микропрепаратов Discovery «Флора и фауна», 24 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501561
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
24 прозрачных образца с номерами и подписями
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х6
Вес, г.
100

Описание товара Набор микропрепаратов Discovery «Флора и фауна», 24 шт.

Набор микропрепаратов Discovery «Флора и фауна» – это отличная возможность быстро погрузиться в увлекательный микромир. Он позволяет пропустить все подготовительные этапы (поиск образца, его препарирование и обработку) и сразу приступить к исследованиям. Нужно лишь поместить образец на предметный столик и настроить оптику и освещение! Благодаря этому набор станет настоящей находкой для начинающих исследователей. Набор состоит из 6 слайдов, на каждом из которых расположено 4 образца. Всего 24 прозрачных микропрепарата на темы зоологии и ботаники. Образцы пронумерованы и подписаны, поэтому в них легко ориентироваться даже новичку. Препараты можно изучать с любым биологическим микроскопом, оборудованным нижней подсветкой. Марка неважна.

Отзывы о товаре Набор микропрепаратов Discovery «Флора и фауна», 24 шт.




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Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
24 прозрачных образца с номерами и подписями
Страна производитель
Китай
Описание
Набор микропрепаратов Discovery «Флора и фауна» – это отличная возможность быстро погрузиться в увлекательный микромир. Он позволяет пропустить все подготовительные этапы (поиск образца, его препарирование и обработку) и сразу приступить к исследованиям. Нужно лишь поместить образец на предметный столик и настроить оптику и освещение! Благодаря этому набор станет настоящей находкой для начинающих исследователей. Набор состоит из 6 слайдов, на каждом из которых расположено 4 образца. Всего 24 прозрачных микропрепарата на темы зоологии и ботаники. Образцы пронумерованы и подписаны, поэтому в них легко ориентироваться даже новичку. Препараты можно изучать с любым биологическим микроскопом, оборудованным нижней подсветкой. Марка неважна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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