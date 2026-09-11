Преобразователь напряжения 24-12В ACV CDP-15 ток до 15А
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Преобразователь напряжения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 499142
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Преобразователь напряжения
Выходное напряжение, В
12
Выходы
USBx3
Защита
защита от короткого замыкания, защита от неправильной полярности, защита от перегрева, защита от перегрузки
Максимальное входное напряжение, В
24
Материал корпуса
металл, пластик
Минимальное входное напряжение, В
24
Тип подключения
клеммы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х14
Вес, кг.
2.6
Описание товара Преобразователь напряжения 24-12В ACV CDP-15 ток до 15А
Автомобильный преобразователь напряжения предназначен для транспортных средств с напряжением бортовой сети 12 V. Он не создает помех и позволяет использовать в машине необходимое оборудование: телевизионные приемники, радиостанции и т.д.
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Бренд
Тип товара
Преобразователь напряжения
Выходное напряжение, В
12
Выходы
USBx3
Защита
защита от короткого замыкания, защита от неправильной полярности, защита от перегрева, защита от перегрузки
Максимальное входное напряжение, В
24
Материал корпуса
металл, пластик
Минимальное входное напряжение, В
24
Тип подключения
клеммы
Страна производитель
Китай
Автомобильный преобразователь напряжения предназначен для транспортных средств с напряжением бортовой сети 12 V. Он не создает помех и позволяет использовать в машине необходимое оборудование: телевизионные приемники, радиостанции и т.д.
Преобразователь напряжения 24-12В ACV CDP-15 ток до 15А - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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