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Кассета 500-листов с податчиком (лоток 3) HP CLJ CP5525/M750/M775 (CE860-67901/CE860-67902/CE860A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кассета 500-листов с податчиком (лоток 3) HP CLJ CP5525/M750/M775 (CE860-67901/CE860-67902/CE860A)

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Кассета 500-листов с податчиком (лоток 3) HP CLJ CP5525/M750/M775 (CE860-67901/CE860-67902/CE860A) - фото 1
Кассета 500-листов с податчиком (лоток 3) HP CLJ CP5525/M750/M775 (CE860-67901/CE860-67902/CE860A) - фото 2
Кассета 500-листов с податчиком (лоток 3) HP CLJ CP5525/M750/M775 (CE860-67901/CE860-67902/CE860A) - фото 3
Кассета 500-листов с податчиком (лоток 3) HP CLJ CP5525/M750/M775 (CE860-67901/CE860-67902/CE860A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
  • Кассета 500-листов с податчиком (лоток 3) HP CLJ CP5525/M750/M775 (CE860-67901/CE860-67902/CE860A) - фото 1
  • Кассета 500-листов с податчиком (лоток 3) HP CLJ CP5525/M750/M775 (CE860-67901/CE860-67902/CE860A) - фото 2
  • Кассета 500-листов с податчиком (лоток 3) HP CLJ CP5525/M750/M775 (CE860-67901/CE860-67902/CE860A) - фото 3
  • Кассета 500-листов с податчиком (лоток 3) HP CLJ CP5525/M750/M775 (CE860-67901/CE860-67902/CE860A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494773
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х20х5
Вес, кг.
6

Описание товара Кассета 500-листов с податчиком (лоток 3) HP CLJ CP5525/M750/M775 (CE860-67901/CE860-67902/CE860A)

Лоток для бумаги HP CE860A является полезным дополнением к домашнему или офисному оборудованию. Универсальная конструкция изделия способствует оснащению трех моделей принтеров одноименной марки. Обеспечивается простота установки и эксплуатации аксессуара. Изделие HP CE860A поставляется в количестве одного предмета. Данный вид оснастки является отличным дополнением к принтеру. С его помощью вы значительно увеличите возможности своего устройства, ведь сможете печать в разы больше документов без необходимости частой заправки бумаги.

Отзывы о товаре Кассета 500-листов с податчиком (лоток 3) HP CLJ CP5525/M750/M775 (CE860-67901/CE860-67902/CE860A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Лоток для бумаги HP CE860A является полезным дополнением к домашнему или офисному оборудованию. Универсальная конструкция изделия способствует оснащению трех моделей принтеров одноименной марки. Обеспечивается простота установки и эксплуатации аксессуара. Изделие HP CE860A поставляется в количестве одного предмета. Данный вид оснастки является отличным дополнением к принтеру. С его помощью вы значительно увеличите возможности своего устройства, ведь сможете печать в разы больше документов без необходимости частой заправки бумаги.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кассета 500-листов с податчиком (лоток 3) HP CLJ CP5525/M750/M775 (CE860-67901/CE860-67902/CE860A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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