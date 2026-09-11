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Внешний аккумулятор TopON Power Bank TOP-MAX2 30000mAh White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор TopON Power Bank TOP-MAX2 30000mAh White

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Внешний аккумулятор TopON Power Bank TOP-MAX2 30000mAh White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 487279
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Характеристики

Бренд
TopON
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
230

Описание товара Внешний аккумулятор TopON Power Bank TOP-MAX2 30000mAh White

Внешний аккумулятор с повышенной емкостью имеет функцию быстрой зарядки Quick Charge с поддержкой PD и QC3.0. Расширенная совместимость с современными мобильными устройствами благодаря разъему Type-C. LED-экран покажет текущие процессы: уровень и режим заряда, имеет фонарик для подсветки в темное время. TOP-MAX2 способен заряжать до четырех устройств одновременно.

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор TopON Power Bank TOP-MAX2 30000mAh White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
TopON
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Описание
Внешний аккумулятор с повышенной емкостью имеет функцию быстрой зарядки Quick Charge с поддержкой PD и QC3.0. Расширенная совместимость с современными мобильными устройствами благодаря разъему Type-C. LED-экран покажет текущие процессы: уровень и режим заряда, имеет фонарик для подсветки в темное время. TOP-MAX2 способен заряжать до четырех устройств одновременно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор TopON Power Bank TOP-MAX2 30000mAh White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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