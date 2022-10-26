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Внешний аккумулятор Buro BPW10E 10000mAh 2A 2xUSB беспроводная зарядка белый (BPW10E10PWT) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор Buro BPW10E 10000mAh 2A 2xUSB беспроводная зарядка белый (BPW10E10PWT)

1 Отзывы
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Внешний аккумулятор Buro BPW10E 10000mAh 2A 2xUSB беспроводная зарядка белый (BPW10E10PWT) - фото 1
Внешний аккумулятор Buro BPW10E 10000mAh 2A 2xUSB беспроводная зарядка белый (BPW10E10PWT) - фото 2
Внешний аккумулятор Buro BPW10E 10000mAh 2A 2xUSB беспроводная зарядка белый (BPW10E10PWT) - фото 3
Внешний аккумулятор Buro BPW10E 10000mAh 2A 2xUSB беспроводная зарядка белый (BPW10E10PWT) - фото 4
Внешний аккумулятор Buro BPW10E 10000mAh 2A 2xUSB беспроводная зарядка белый (BPW10E10PWT) - фото 5
Внешний аккумулятор Buro BPW10E 10000mAh 2A 2xUSB беспроводная зарядка белый (BPW10E10PWT) - фото 6
Внешний аккумулятор Buro BPW10E 10000mAh 2A 2xUSB беспроводная зарядка белый (BPW10E10PWT) - фото 7
Внешний аккумулятор Buro BPW10E 10000mAh 2A 2xUSB беспроводная зарядка белый (BPW10E10PWT) - фото 8
Внешний аккумулятор Buro BPW10E 10000mAh 2A 2xUSB беспроводная зарядка белый (BPW10E10PWT) - фото 9
Внешний аккумулятор Buro BPW10E 10000mAh 2A 2xUSB беспроводная зарядка белый (BPW10E10PWT) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2
Одновременная зарядка двух устройств
да
  • Внешний аккумулятор Buro BPW10E 10000mAh 2A 2xUSB беспроводная зарядка белый (BPW10E10PWT) - фото 1
  • Внешний аккумулятор Buro BPW10E 10000mAh 2A 2xUSB беспроводная зарядка белый (BPW10E10PWT) - фото 2
  • Внешний аккумулятор Buro BPW10E 10000mAh 2A 2xUSB беспроводная зарядка белый (BPW10E10PWT) - фото 3
  • Внешний аккумулятор Buro BPW10E 10000mAh 2A 2xUSB беспроводная зарядка белый (BPW10E10PWT) - фото 4
  • Внешний аккумулятор Buro BPW10E 10000mAh 2A 2xUSB беспроводная зарядка белый (BPW10E10PWT) - фото 5
  • Внешний аккумулятор Buro BPW10E 10000mAh 2A 2xUSB беспроводная зарядка белый (BPW10E10PWT) - фото 6
  • Внешний аккумулятор Buro BPW10E 10000mAh 2A 2xUSB беспроводная зарядка белый (BPW10E10PWT) - фото 7
  • Внешний аккумулятор Buro BPW10E 10000mAh 2A 2xUSB беспроводная зарядка белый (BPW10E10PWT) - фото 8
  • Внешний аккумулятор Buro BPW10E 10000mAh 2A 2xUSB беспроводная зарядка белый (BPW10E10PWT) - фото 9
  • Внешний аккумулятор Buro BPW10E 10000mAh 2A 2xUSB беспроводная зарядка белый (BPW10E10PWT) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554067
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Переходник на micro USB
да
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2
Одновременная зарядка двух устройств
да
Габаритные размеры, мм
360x144x70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
285

Описание товара Внешний аккумулятор Buro BPW10E 10000mAh 2A 2xUSB беспроводная зарядка белый (BPW10E10PWT)

Портативный аккумулятор. Благодаря ему в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Buro BPW10E 10000mAh 2A 2xUSB беспроводная зарядка белый (BPW10E10PWT)

26.10.2022
Алеся

Достоинства:
беспроводная зарядка

Комментарий:
Хороший аккумулятор, в приятном дизайне, хоть цвет и маркий, но он легко протирается салфеткой и загрязнений уже нет. Мне очень нравится, телефон заряжает быстро, удобно взять в дорогу, плюс еще и беспроводная зарядка есть



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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Переходник на micro USB
да
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2
Одновременная зарядка двух устройств
да
Габаритные размеры, мм
360x144x70
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный аккумулятор. Благодаря ему в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы
26.10.2022
Алеся

Достоинства:
беспроводная зарядка

Комментарий:
Хороший аккумулятор, в приятном дизайне, хоть цвет и маркий, но он легко протирается салфеткой и загрязнений уже нет. Мне очень нравится, телефон заряжает быстро, удобно взять в дорогу, плюс еще и беспроводная зарядка есть


Внешний аккумулятор Buro BPW10E 10000mAh 2A 2xUSB беспроводная зарядка белый (BPW10E10PWT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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