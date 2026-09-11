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Чехол накладка Deppa Gel Color для Samsung Galaxy A32 (2021), синий, PET синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол накладка Deppa Gel Color для Samsung Galaxy A32 (2021), синий, PET синий

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Чехол накладка Deppa Gel Color для Samsung Galaxy A32 (2021), синий, PET синий - фото 1
Чехол накладка Deppa Gel Color для Samsung Galaxy A32 (2021), синий, PET синий - фото 2
Чехол накладка Deppa Gel Color для Samsung Galaxy A32 (2021), синий, PET синий - фото 3
Чехол накладка Deppa Gel Color для Samsung Galaxy A32 (2021), синий, PET синий - фото 4
Чехол накладка Deppa Gel Color для Samsung Galaxy A32 (2021), синий, PET синий - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
  • Чехол накладка Deppa Gel Color для Samsung Galaxy A32 (2021), синий, PET синий - фото 1
  • Чехол накладка Deppa Gel Color для Samsung Galaxy A32 (2021), синий, PET синий - фото 2
  • Чехол накладка Deppa Gel Color для Samsung Galaxy A32 (2021), синий, PET синий - фото 3
  • Чехол накладка Deppa Gel Color для Samsung Galaxy A32 (2021), синий, PET синий - фото 4
  • Чехол накладка Deppa Gel Color для Samsung Galaxy A32 (2021), синий, PET синий - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 482249
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Характеристики

Бренд
DEPPA
Тип товара
Чехлы для телефонов
Размеры в упаковке, см
18х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Чехол накладка Deppa Gel Color для Samsung Galaxy A32 (2021), синий, PET синий

Благодаря высокотехнологичному TPU кейс эластичен и устойчив к изгибам: он не рвется и не ломается. Он надежно защищает смартфон со всех сторон. и имеет все необходимые отверстия для доступа. к функциональным портам, разъемам. и кнопкам смартфона. Чехол легко надевается и снимается, при этом эффективно защищая смартфон от механических повреждений. Матовая поверхность имеет противоскользящий эффект.

Отзывы о товаре Чехол накладка Deppa Gel Color для Samsung Galaxy A32 (2021), синий, PET синий




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEPPA
Тип товара
Чехлы для телефонов
Описание
Благодаря высокотехнологичному TPU кейс эластичен и устойчив к изгибам: он не рвется и не ломается. Он надежно защищает смартфон со всех сторон. и имеет все необходимые отверстия для доступа. к функциональным портам, разъемам. и кнопкам смартфона. Чехол легко надевается и снимается, при этом эффективно защищая смартфон от механических повреждений. Матовая поверхность имеет противоскользящий эффект.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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