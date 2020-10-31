Навигатор туристический Garmin eTrex 30x GPS

Описание

Портативный GPS-ГЛОНАСС навигатор, 3-осевой компас, барометр, альтиметр, улучшенное разрешение дисплея и расширенная память

Улучшенное разрешение цветного дисплея - 240 x 320 пикселей

Увеличенный объем встроенной памяти для хранения карт и спутниковых снимков

Предзагруженная топографическая карта Российской Федерации с дорожным графом и водной нагрузкой

Цветной трансфлективный дисплей с диагональю 2,2 дюйма

3-осевой компас, барометр и барометрический альтиметр

Беспроводной обмен данными с другими приборами, возможность подключения беспроводных датчиков

Прибор eTrex 30x представляет собой усовершенствованный вариант нашей популярной модели eTrex 30. Мы улучшили разрешение экрана, а также увеличили внутреннюю память, чтобы вы могли хранить больше картографии. В новом устройстве сохранена простота использования, надежность и доступность легендарной линейки eTrex. Этот навигатор можно использовать где угодно – на квадроцикле, велосипеде, катере, автомобиле и даже воздушном шаре. Навигатор работает более суток от стандартных пальчиковых батарей типа АА, которые меняются « на ходу».

Навигатор покажет ваш путь

Модель eTrex 30x оборудована улучшенным цветным дисплеем (65К цветов) с диагональю 2,2 дюйма и отличным качеством изображения при солнечном свете. Прочный и водостойкий прибор eTrex 30x не подведет вас в плохую погоду, он защищен от пыли, грязи, повышенной влажности или воды.

Новые инструменты для вашего навигатора

В модель eTrex 30x был добавлен встроенный 3-осевой электронный компас с компенсацией наклона, который показывает направление даже в том случае, когда вы неподвижны и не держите устройство параллельно земле. Также прибор включает барометрический альтиметр, который отслеживает изменения давления для расчета точных данных высоты. Вы можете использовать устройство для получения графика барометрического давления относительно времени, чтобы следить за изменениями погоды.

Куда бы вы ни отправились

Благодаря широкому ассортименту креплений вы можете использовать навигатор eTrex 30x на квадроцикле, велосипеде, катере, автомобиле и даже на воздушном шаре. Автомобильное крепление и картыCity Navigator NTс навигационными инструкциями для движения от поворота к повороту позволяют использовать устройство в машине. Также мы предлагаем прочный держатель для мотоцикла или внедорожника. Где бы вы ни захотели использовать eTrex, у нас найдется для вас подходящая картография и крепление.

Путешествуйте по всему миру

Устройства серии eTrex стали первыми пользовательскими приемниками, которые могут одновременно отслеживать спутники GPS и GLONASS. При использовании спутников GLONASS (система разработана в России) на расчет местоположения требуется в среднем на 20% меньше времени по сравнению с использованием одной системы GPS. При совместной работе двух систем GPS и GLONASS приемник может получать данные с 24 дополнительных спутников.

Добавляйте карты

Прибор eTrex 30x оснащен слотом для карт памяти microSD™ и расширенной внутренней памятью 3.7 GB. Для пешего туризма практически в любой стране мира вы можете закачать картыTOPO 24K,Garmin HuntViewиДороги России. РФ. ТОПО.. Для морской прогулки можно использовать картуBlueChart g2, и данные картыCity Navigator NTдля использования устройства в автомобиле. Кроме того, eTrex 30x поддерживает спутниковые изображенияBirdsEye(требуется подписка) и растровые карты, которые вы можете загрузить на устройство, если векторных карт не достаточно.

Беспроводной обмен данными

Модель eTrex 30x позволяет вам осуществлять обмен маршрутными точками, треками, маршрутами и тайниками (геокэшинг) с совместимыми устройствами по беспроводному каналу связи. Теперь ваши друзья смогут получить удовольствие от маршрута вашей любимой прогулки или интересного тайника – просто нажмите «передать» для отправки вашей информации.

Кроме того, eTrex поддерживает подключение к совместимым устройствам Garmin, включая экшн-камеру VIRB и дополнительные датчики (например, датчик температуры tempe, шагомер и пульсометр).

Надежный расчет координат

Высокочувствительный GPS-ГЛОНАСС приемник с функцией WAAS и технологией HotFix (прогноз местоположения спутников) обеспечивает быстрый и точный расчет координат местоположения. Устройство не теряет сигнал даже под плотными кронами деревьев и в глубоких оврагах.

В поисках веселья

Прибор eTrex 30x поддерживает файлыгеокэшингаGPX для загрузки тайников и всей сопутствующей информации прямо на устройство. Чтобы начать игру, зайдите на сайт Geocaching.com. Отказавшись от бумажных распечаток, вы не только помогаете сохранить окружающую среду, но и повышаете свою эффективность. В eTrex 30x хранится и отображается вся основная информация, включая местоположение, рельеф, уровень сложности, подсказки и описание. Вам больше не придется вводить координаты вручную. Просто загрузите файл GPX на устройство и отправляйтесь на охоту за сокровищами.

Планируйте следующее путешествие

Займитесь подготовкой следующего путешествия с помощьюBaseCamp- бесплатного программного обеспечения для просмотра и упорядочивания карт, маршрутных точек, маршрутов и треков. Этот ресурс также позволяет создаватьGarmin Adventures(приключения «Гармин»), которыми затем можно поделиться с друзьями или близкими. Программа BaseCamp отображает на компьютерном экране топографические карты в режиме 2-D или 3-D, включая контурные линии и профили высоты. При использовании подписки на спутниковые изображения BirdsEye вы можете передавать неограниченное количество таких изображений на устройство.