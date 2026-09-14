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Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560

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Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 476977
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560
570 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
30х13х8
Вес, г.
100

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560

CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью. Вся продукция CACTUS производится при строгом соответствии стандартам ISO 9001 и ISO 14001, что подтверждено международными сертификатами. Каждая единица произведенной продукции проходит 100% контроль качества.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Описание
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью. Вся продукция CACTUS производится при строгом соответствии стандартам ISO 9001 и ISO 14001, что подтверждено международными сертификатами. Каждая единица произведенной продукции проходит 100% контроль качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 570 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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