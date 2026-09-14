Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
В наличии
Код товара: 476977
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
570 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х13х8
Вес, г.
100
Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью. Вся продукция CACTUS производится при строгом соответствии стандартам ISO 9001 и ISO 14001, что подтверждено международными сертификатами. Каждая единица произведенной продукции проходит 100% контроль качества.
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CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью. Вся продукция CACTUS производится при строгом соответствии стандартам ISO 9001 и ISO 14001, что подтверждено международными сертификатами. Каждая единица произведенной продукции проходит 100% контроль качества.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 570 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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