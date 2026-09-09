Top.Mail.Ru
Картридж лазерный Xerox 106R03694 пурпурный (4300стр.) для Xerox P6510/WC6515 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж лазерный Xerox 106R03694 пурпурный (4300стр.) для Xerox P6510/WC6515

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж лазерный Xerox 106R03694 пурпурный (4300стр.) для Xerox P6510/WC6515
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Xerox P6510/WC6515
Цвет
пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 258873
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Xerox P6510/WC6515
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х6х6
Вес, г.
170

Описание товара Картридж лазерный Xerox 106R03694 пурпурный (4300стр.) для Xerox P6510/WC6515

Картридж лазерный Xerox 106R03694 пурпурный (4300стр.) для Xerox P6510/WC6515

Отзывы о товаре Картридж лазерный Xerox 106R03694 пурпурный (4300стр.) для Xerox P6510/WC6515




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Xerox P6510/WC6515
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж лазерный Xerox 106R03694 пурпурный (4300стр.) для Xerox P6510/WC6515
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Xerox 106R03694 пурпурный (4300стр.) для Xerox P6510/WC6515 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...