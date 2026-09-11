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Чехол Red Line для Xiaomi Redmi Note 10 Ultimate Black УТ000024120 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол Red Line для Xiaomi Redmi Note 10 Ultimate Black УТ000024120

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Чехол Red Line для Xiaomi Redmi Note 10 Ultimate Black УТ000024120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474286
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехлы для телефонов
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Чехол Red Line для Xiaomi Redmi Note 10 Ultimate Black УТ000024120

Практичный и тонкий силиконовый чехол защищает телефон от царапин, ударов и других повреждений. Чехол изготовлен из высококачественного материала Soft Touch, плотно облегает смартфон и имеет все необходимые технологические отверстия, соответствующие модели телефона. Силиконовый чехол iBox Ultimate долгое время сохраняет свою первоначальную форму и не растягивается на смартфоне.

Отзывы о товаре Чехол Red Line для Xiaomi Redmi Note 10 Ultimate Black УТ000024120




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехлы для телефонов
Описание
Практичный и тонкий силиконовый чехол защищает телефон от царапин, ударов и других повреждений. Чехол изготовлен из высококачественного материала Soft Touch, плотно облегает смартфон и имеет все необходимые технологические отверстия, соответствующие модели телефона. Силиконовый чехол iBox Ultimate долгое время сохраняет свою первоначальную форму и не растягивается на смартфоне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол Red Line для Xiaomi Redmi Note 10 Ultimate Black УТ000024120 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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