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Кабель Telecom USB 3.0 (Am) - LAN RJ-45 Ethernet 0.15м TU312M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Telecom USB 3.0 (Am) - LAN RJ-45 Ethernet 0.15м TU312M

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Кабель Telecom USB 3.0 (Am) - LAN RJ-45 Ethernet 0.15м TU312M - фото 1
Кабель Telecom USB 3.0 (Am) - LAN RJ-45 Ethernet 0.15м TU312M - фото 2
Кабель Telecom USB 3.0 (Am) - LAN RJ-45 Ethernet 0.15м TU312M - фото 3
Кабель Telecom USB 3.0 (Am) - LAN RJ-45 Ethernet 0.15м TU312M - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Telecom USB 3.0 (Am) - LAN RJ-45 Ethernet 0.15м TU312M - фото 1
  • Кабель Telecom USB 3.0 (Am) - LAN RJ-45 Ethernet 0.15м TU312M - фото 2
  • Кабель Telecom USB 3.0 (Am) - LAN RJ-45 Ethernet 0.15м TU312M - фото 3
  • Кабель Telecom USB 3.0 (Am) - LAN RJ-45 Ethernet 0.15м TU312M - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 467910
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кабель Telecom USB 3.0 (Am) - LAN RJ-45 Ethernet 0.15м TU312M
1 030 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Telecom
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
160

Описание товара Кабель Telecom USB 3.0 (Am) - LAN RJ-45 Ethernet 0.15м TU312M

Кабель-переходник USB 3.0 - RJ-45 Ethernet, 1000 Mbps, Aluminum Shell, позволяет к компьютеру или мобильному устройству с разъемом USB 3.0 через разъем RJ-45 подключить к локальной сети Ethernet TYPE 2 с максимальной скоростью передачи данных 1000 МегаБит в сек. Алюминевый корпус не только надежно защищает TU312M , но и значительно увеличивает теплоотдачу по сравнению с пластиком.

Отзывы о товаре Кабель Telecom USB 3.0 (Am) - LAN RJ-45 Ethernet 0.15м TU312M




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Характеристики
Бренд
Telecom
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель-переходник USB 3.0 - RJ-45 Ethernet, 1000 Mbps, Aluminum Shell, позволяет к компьютеру или мобильному устройству с разъемом USB 3.0 через разъем RJ-45 подключить к локальной сети Ethernet TYPE 2 с максимальной скоростью передачи данных 1000 МегаБит в сек. Алюминевый корпус не только надежно защищает TU312M , но и значительно увеличивает теплоотдачу по сравнению с пластиком.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель Telecom USB 3.0 (Am) - LAN RJ-45 Ethernet 0.15м TU312M - по цене 1030 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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