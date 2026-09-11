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Кабель Defender 2xJack 3.5 (f)-Jack 3.5 (m) 0.15м (63001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Defender 2xJack 3.5 (f)-Jack 3.5 (m) 0.15м (63001)

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Кабель Defender Audio Splitter 0.15м (63001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Разветвитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467766
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Разветвитель
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
40

Описание товара Кабель Defender 2xJack 3.5 (f)-Jack 3.5 (m) 0.15м (63001)

Разветвитель для наушников

Отзывы о товаре Кабель Defender 2xJack 3.5 (f)-Jack 3.5 (m) 0.15м (63001)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Разветвитель
Описание
Разветвитель для наушников
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Defender 2xJack 3.5 (f)-Jack 3.5 (m) 0.15м (63001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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