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Набор "Продукты" (10 предм.) в сетке 50734 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор "Продукты" (10 предм.) в сетке 50734

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Набор &quot;Продукты&quot; (10 предм.) в сетке 50734 - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор &quot;Продукты&quot; (10 предм.) в сетке 50734 - фото 1
  • Набор &quot;Продукты&quot; (10 предм.) в сетке 50734 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
830 руб.  1 394 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 465033
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
яблоко, гриб, помидор, лимон, груша, чеснок, баклажан, банан, морковь, апельсин
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х9
Вес, г.
221

Описание товара Набор "Продукты" (10 предм.) в сетке 50734

Игрушечные продукты Viga Toys Деревянные овощи и фрукты – это игровой набор из 10 деревянных предметов. В комплекте чеснок, баклажан, помидор, морковь, гриб, лимон, апельсин, яблоко, груша, банан. С такими развивающими игрушками маленькие кулинары от 3 лет придумают множество сюжетно-ролевых игр. Взаимодействуя с такими деревянными игрушками, ребенок знакомится с различными формами, учится различать цвета, запоминает названия плодов. Игра с набором развивает воображение, мышление, цветовое восприятие. Набор деревянных овощей и фруктов можно использовать для игры дома, в детских садах, в рамках методик раннего развития. Также это хороший наглядный материал для занятий с малышами, например, на уроках иностранного языка. Набор юного повара прекрасно дополнит игрушечные кухни и магазины. Красивые, приятные на ощупь деревянные развивающие игрушки можно продавать и покупать в детском супермаркете, «готовить» на детской плите и подавать на игрушечной посуде. А еще сортировать по различным признакам, например, по цвету и форме. Все элементы игрового набора выполнены из цельной древесины и упакованы в белую пластиковую сетку. Они идеально отшлифованы, окрашены в яркие цвета. Благодаря этому каждый игрушечный плод выглядит почти как настоящий.

Отзывы о товаре Набор "Продукты" (10 предм.) в сетке 50734




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
яблоко, гриб, помидор, лимон, груша, чеснок, баклажан, банан, морковь, апельсин
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушечные продукты Viga Toys Деревянные овощи и фрукты – это игровой набор из 10 деревянных предметов. В комплекте чеснок, баклажан, помидор, морковь, гриб, лимон, апельсин, яблоко, груша, банан. С такими развивающими игрушками маленькие кулинары от 3 лет придумают множество сюжетно-ролевых игр. Взаимодействуя с такими деревянными игрушками, ребенок знакомится с различными формами, учится различать цвета, запоминает названия плодов. Игра с набором развивает воображение, мышление, цветовое восприятие. Набор деревянных овощей и фруктов можно использовать для игры дома, в детских садах, в рамках методик раннего развития. Также это хороший наглядный материал для занятий с малышами, например, на уроках иностранного языка. Набор юного повара прекрасно дополнит игрушечные кухни и магазины. Красивые, приятные на ощупь деревянные развивающие игрушки можно продавать и покупать в детском супермаркете, «готовить» на детской плите и подавать на игрушечной посуде. А еще сортировать по различным признакам, например, по цвету и форме. Все элементы игрового набора выполнены из цельной древесины и упакованы в белую пластиковую сетку. Они идеально отшлифованы, окрашены в яркие цвета. Благодаря этому каждый игрушечный плод выглядит почти как настоящий.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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