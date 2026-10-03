Зажим наборный ЗНИ-6кв.мм (JXB50A) сер. ИЭК YZN10-006-K03
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Характеристики
Тип товара
Зажим
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%170 руб. 270 руб.
В наличии
Код товара: 441456
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
170 руб. -37%
270 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажим
Глубина
4.9
Количество клемм на полюс
2
Количество полюсов
1
Материал
Полиамид
Номинальное напряжение
600 В
Номинальный ток
50
Номинальный ток In
50
Рабочая температура по
80
Рабочая температура с
-40
Расположение присоединения
боковой
Сечение многопроволочного гибкого проводника по
6
Сечение многопроволочного гибкого проводника с
5
Сечение однопроволочного проводника по
10
Сечение однопроволочного проводника с
5
Способ монтажа
DIN-рейка 35 мм
Тип электрического присоединения 1
винтовое соединение
Тип электрического присоединения 2
винтовое соединение
Цвет
серый
Ширина
2.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х2х2
Вес, г.
12
Описание товара Зажим наборный ЗНИ-6кв.мм (JXB50A) сер. ИЭК YZN10-006-K03
Служат для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных (земля) проводников различного сечения. Устанавливаются на DIN-рейку. Комплектуются маркером для нанесения номера (кроме ЗНИ-2,5 и ЗНИ-95). Также поставляются боковые заглушки для клеммных зажимов серии ЗНИ. Цвет: синий, серый, зеленый. Оконечные зажимы могут закрываться пластиковыми заглушками соответствующего размера и цвета. Выполнены из цветного огнестойкого полиамида: желто-зеленого (земля), синего (ноль), серого (фаза) цвета.
Смотрите также: Коробки и клеммы, Разъемы и соединители, Электроустановочные изделия
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Зажим
Глубина
4.9
Количество клемм на полюс
2
Количество полюсов
1
Материал
Полиамид
Номинальное напряжение
600 В
Номинальный ток
50
Номинальный ток In
50
Рабочая температура по
80
Рабочая температура с
-40
Расположение присоединения
боковой
Развернуть
Сечение многопроволочного гибкого проводника по
6
Сечение многопроволочного гибкого проводника с
5
Сечение однопроволочного проводника по
10
Сечение однопроволочного проводника с
5
Способ монтажа
DIN-рейка 35 мм
Тип электрического присоединения 1
винтовое соединение
Тип электрического присоединения 2
винтовое соединение
Цвет
серый
Ширина
2.6
Страна производитель
Китай
Служат для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных (земля) проводников различного сечения. Устанавливаются на DIN-рейку. Комплектуются маркером для нанесения номера (кроме ЗНИ-2,5 и ЗНИ-95). Также поставляются боковые заглушки для клеммных зажимов серии ЗНИ. Цвет: синий, серый, зеленый. Оконечные зажимы могут закрываться пластиковыми заглушками соответствующего размера и цвета. Выполнены из цветного огнестойкого полиамида: желто-зеленого (земля), синего (ноль), серого (фаза) цвета.
Смотрите также: Коробки и клеммы, Разъемы и соединители, Электроустановочные изделия
Смотрите также: Коробки и клеммы, Разъемы и соединители, Электроустановочные изделия
Зажим наборный ЗНИ-6кв.мм (JXB50A) сер. ИЭК YZN10-006-K03 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 170 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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